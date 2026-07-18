Una mujer y su bebé de un año, hospitalizadas tras el incendio de una cocina en Puente Genil

Una joven madre de 24 años de edad y su pequeña hija de apenas doce meses han tenido que ser evacuadas de urgencia y trasladadas a un centro hospitalario a consecuencia de un siniestro originado en el interior de su domicilio. Los hechos se han desencadenado a primera hora de la tarde en el municipio cordobés de Puente Genil, concretamente en un inmueble situado en la calle Nuestra Señora del Rosario. Según han confirmado las autoridades autonómicas a través del servicio de emergencias, el aviso inicial alertaba de una situación de riesgo inminente debido a la presencia de personas que podrían haber quedado atrapadas por las llamas en la citada ubicación.

Todo comenzó en torno a las 16:15 horas, momento en el que la central del 112, servicio adscrito a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, registró la llamada de auxilio. El comunicante informaba del desarrollo de un fuego que afectaba directamente a la cocina de la vivienda familiar. Ante la gravedad del relato y la posibilidad de que los ocupantes no pudieran abandonar el recinto por sus propios medios, los operadores activaron el protocolo correspondiente para este tipo de incidentes urbanos.

La sala coordinadora movilizó de manera inmediata a los Bomberos de Puente Genil, que se desplazaron al lugar junto a patrullas de la Guardia Civil y efectivos de la Policía Local para asegurar el perímetro y facilitar las labores de rescate y extinción. Asimismo, se requirió la presencia urgente de los facultativos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. La rápida intervención conjunta de todos los cuerpos de seguridad y salvamento permitió controlar la situación y prestar los primeros auxilios a las personas afectadas en el mismo lugar de los hechos.

Tras una primera valoración en la escena del siniestro, los equipos médicos determinaron la necesidad de derivar a las dos víctimas para una atención más exhaustiva. De este modo, se confirmó el traslado de la mujer y de la niña al Centro de Alta Resolución de la localidad cordobesa. Aunque no ha trascendido la gravedad clínica de sus lesiones, en este tipo de sucesos el principal riesgo suele derivar de la inhalación de humo y los gases tóxicos desprendidos por la combustión de los electrodomésticos y el mobiliario de las viviendas.

Este suceso vuelve a poner de manifiesto la importancia de mantener unas medidas de prevención adecuadas en el entorno doméstico, especialmente en estancias como las cocinas, donde se concentra un mayor riesgo de accidentes. La Agencia de Emergencias de Andalucía recomienda extremar las precauciones con los aparatos eléctricos y las fuentes de calor, así como avisar con la máxima celeridad a las autoridades competentes ante cualquier indicio de ignición para garantizar un despliegue rápido y eficaz que minimice los daños personales y materiales.