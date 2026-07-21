Un exdirigente socialista, a Zapatero: "¿Eres consciente del daño que nos haces?"

Con Julio Martínez citado para declarar ante el juez del caso Plus Ultra tras su explosivo escrito desbaratando la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, los nervios cunden en Moncloa mientras algunos socialistas deslizan de forma anónima su inquietud por lo que está pasando. Otros ex altos cargos ya apartados del poder desde hace años sí han alzado la voz ante lo que ocurre: ha sido el caso del expresidente de la Junta de Andalucía y presidente de honor del PSOE-A, Rafael Escuredo, que ha utilizado las redes sociales para lamentarse por el último escándalo que asedia al partido protagonizado por quien consideraban su "faro moral".

"¿Eres consciente del daño que nos haces?", le ha preguntado públicamente al exlíder socialista el que fuera primer presidente de la Junta de Andalucía de la etapa autonómica a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Me moriré sin entender que compañeros y amigos míos, como Rodríguez Zapatero, se vean involucrado en delitos por la pasta. ¿Eres consciente del daño que nos haces? — Rafael Escuredo Rodriguez (@fuentedelrey) July 21, 2026

El también presidente de honor del PSOE-A ha comentado por esa vía que se morirá "sin entender que compañeros y amigos" suyos, "como Rodríguez Zapatero, se vean involucrados en delitos por la pasta". "¿Eres consciente del daño que nos haces?", se pregunta Escuredo en su comentario.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra, José Luis Calama, interroga este martes como investigado al empresario Julio Martínez Martínez, socio de José Luis Rodríguez Zapatero y que en la víspera aseguró que el expresidente admitió una comisión del 1% por intermediar en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea en la pandemia.

En el escrito dirigido al juez, el empresario, dueño de la empresa clave en la trama, Análisis Relevante, se mostró dispuesto a "colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan". Zapatero, que sigue sin dar explicaciones sobre las joyas a pesar de que se lo prometió al magistrado en un plazo de diez días cuando acudió a declarar, es señalado como líder de una supuesta red de tráfico de influencias.