Tercer incendio en Huelva en 24 horas: emergencia nivel 1 en El Cerro del Andévalo

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), ha elevado, a las 07:18 horas de este miércoles 22 de julio, a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan ante la evolución del incendio forestal declarado en el paraje Los Pajares de la localidad onubense de El Cerro del Andévalo.

Así lo ha anunciado el propio Sanz en un mensaje publicado en sus redes sociales, consultado por Europa Press, en el que pide a la población "seguir siempre las indicaciones de los servicios de emergencia", evitando la zona del incendio para evitar riesgos innecesarios.

🔴 Elevamos a fase de emergencia, situación operativa 1, el @Plan_INFOCA en la provincia de #Huelva por la evolución del #IFElCerroDeAndévalo en el paraje Los Pajares 👮‍♂️ Sigue siempre las indicaciones de los servicios de emergencia

⚠️ Evita la zona y no asumas riesgos… pic.twitter.com/l89i7Dh4F1 — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) July 22, 2026

El fuego se declaró sobre las 22:00 horas de este martes y las tareas del dispositivo desplegado por el Plan Infoca se centran en la cabeza del incendio, una zona "con gran potencial de masa forestal".

Un centenar de efectivos trabajan por tierra en la zona con una decena de vehículos autobomba, cuatro buldóceres, una Unidad Móvil de Meteorología y una Unidad Médica.

La fase de emergencia, situación operativa 1, se refiere a aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, se activa por las dimensiones y recursos necesarios para atender la extinción o porque hubiera que tomar medidas de protección a la población.

Se trata del tercer incendio forestal declarado en la provincia de Huelva en las últimas 24 horas, además del declarado en Almonaster la Real, que sigue estabilizado tras el retorno de los 350 vecinos que tuvieron que ser desalojados este martes, y en un paraje de Lucena del Puerto, que quedó extinguido a las 23:30 horas.