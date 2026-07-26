Doble terremoto en Andalucía: Granada tiembla con un seísmo de 3,6 tras uno de más profundidad en Málaga

No está siendo un fin de semana tranquilo el último del mes de julio en España. La tragedia de la ola de incendios en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón es terrible con más de 188.000 personas afectadas. Este domingo, cuando la situación de los incendios parece que empieza a mejorar, muchos granadinos se han llevado un buen susto. Y es que sobre las 16:00 se ha sentido en varios municipios de Granada un fuerte temblor tras un doble terremoto.

Primero se ha registrado un seísmo en Sayalonga, en la Axarquía de Málaga, de intensidad 4,1 aunque muy profundo y poco notado y acto seguido el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de otro entre los municipios granadinos de Ogíjares y La Malahá de 3,7, bastante sentido en Granada capital y su Área Metropolitana debido a que la profundidad era de apenas seis kilómetros.

Terremoto con epicentro en Ogíjares. Fuerte sonido y temblor! Lo que suena metálico son las persianas #Granada @TG7tv pic.twitter.com/35Bq2vtJAp — tiempo en Granada (@Granada_Meteo) July 26, 2026

El terremoto de Granada se ha convertido en viral a los pocos minutos tras los numerosos mensajes por redes sociales de los afectados. Muchos estaban en plena siesta y han notado un fuerte temblor del suelo e incluso los muebles de la casa tintineando, lo que les ha levantado de sopetón.

Afortunadamente, y a pesar de que se ha notado bastante intenso, el seísmo parece que no hay, de momento, que lamentar daños materiales.