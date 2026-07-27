Sevilla tendrá finalmente una macromezquita: así es el polémico proyecto islámico

La futura macromezquita de Sevilla se unirá a los casi 2.000 lugares de culto musulmán registrados, entre mezquitas, oratorios y centros islámicos en España. Un centro islámico de diez millones de euros con capacidad para 500 personas ubicado junto al Polígono Sur que contará, además de una sala de oración de 400 m² y un minarete, con salas orientadas a servicios y actividades culturales, incluyendo un centro médico abierto al público en general, aunque de "especial atención" a la población musulmana.

Todo ello después de que el Ayuntamiento de Sevilla gobernado por el Partido Popular haya concedido finalmente la licencia después de tiras y aflojas con Vox, que sostiene el gobierno de los populares en minoría en el Consistorio. Apoyo que puede perder el PP después de que los de Santiago Abascal hayan amenazado con retirar el apoyo como castigo por haber permitido la construcción del centro islámico. "Va a resultar imposible" apoyar a un gobierno que "pone alfombra roja" a una mezquita, critican desde Vox.

En paralelo, el promotor de la mezquita ha valorado que el Ayuntamiento de Sevilla no tenga reparo en otorgar la licencia de obras para levantar ese espacio, una vez analizados los informes técnicos y jurídicos solicitados a petición de Vox. En este sentido, desde la Fundación Mezquita de Sevilla se ha remarcado el hecho de que las instituciones "hayan demostrado a la ciudadanía que la ley está por encima de las ideologías".

"Agradecemos que el proceso llegue a su fin. Es una victoria de todos los sevillanos que demuestra que vivimos en un Estado de Derecho", tal como afirma el vicepresidente del patronato de la citada fundación, Jalid Nieto. En la Fundación Mezquita de Sevilla se han mostrado en todo momento convencidos de que "muy pronto" tendrían la licencia de obras para llevar a cabo su proyecto. "No hacerlo sería una anomalía administrativa", señalaban días antes de la retirada del orden del día de la comisión del pasado 10 de julio.

Vox irá a los tribunales

Vox ya ha anunciado que recurrirá a los tribunales si el Ayuntamiento de Sevilla concede finalmente la licencia al proyecto. El portavoz municipal de la formación, Gonzalo García de Polavieja, sostiene que los informes técnicos "no resuelven" las cuestiones jurídicas planteadas por su partido y ha advertido de que, si el Consistorio sigue adelante con la autorización, acudirán a la vía judicial para intentar frenar la construcción del complejo islámico.

"No queremos un centro de islamización en Sevilla. Queremos seguir viviendo con nuestra identidad", subrayan, y para ello anuncian "todos los dispositivos del partido para que se paralice el proyecto", insiste la formación de Santiago Abascal.