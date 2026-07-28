Muere una de las heridas del incendio de Los Gallardos y las víctimas mortales ascienden a 14

Una de las mujeres que permanecía ingresada en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla tras resultar herida en el incendio forestal de Los Gallardos ha fallecido este martes a consecuencia de las graves lesiones sufridas, según ha informado la Junta de Andalucía. Con este fallecimiento, el balance de víctimas mortales se eleva ya a 14.

La paciente llegó al hospital en estado muy grave, con quemaduras que afectaban al 70% de su cuerpo, por lo que fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Desde entonces, ha permanecido bajo la atención de los equipos de Medicina Intensiva y de la Unidad de Cirugía Plástica y Grandes Quemados del centro tras una primera estabilización.

El incendio obligó a atender a un total de 18 personas. De ellas, cuatro fueron trasladadas a la Unidad de Grandes Quemados del Virgen del Rocío. Tras este nuevo fallecimiento, las otras tres continúan ingresadas en el hospital sevillano.

El fuego se originó durante la tarde del pasado 9 de julio en el paraje de Almocáizar, dentro del término municipal de Los Gallardos, aunque acabó extendiéndose a terrenos de Bédar, Lubrín, Antas y Sorbas. Las llamas también afectaron a la Zona Especial de Conservación Sierra de Cabrera-Bédar.

El dispositivo del Plan Infoca logró dar por extinguido el incendio a las 21:00 horas del pasado 24 de julio, después de un operativo que puso fin a un incendio que arrasó alrededor de 5.200 hectáreas.