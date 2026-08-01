Colapso en Tarifa: activada la Emergencia Nivel 1 por la avalancha de coches de la OPE

El Puerto de Tarifa ha activado a las 20:42 horas de este sábado la Fase de Emergencias Nivel 1 por la alta frecuencia de vehículos por la Operación Paso del Estrecho (OPE), y ha confirmado que los vehículos que lleguen sin billete serán derivados al Puerto de Algeciras.

Según ha confirmado la Estación Marítima a Europa Press, han llegado más de 1.500 coches a Tarifa en lo que va de día, lo que ha hecho que se supere su capacidad, obligando a abrir el área exterior para los vehículos con billete para evitar bloquear las vías del municipio.

Actualmente, aquellos vehículos sin billete no pueden acceder a Tarifa. A lo largo de esta jornada de sábado, los Puertos de Tarifa y Algeciras "han batido récord" en cuanto al ritmo de llegada de vehículos, registrando más de mil coches por hora en varios tramos de la madrugada y la tarde.

Además, las medidas especiales con el fin de agilizar el embarque de los viajeros de esta OPE, como el sistema intercambiable de billetes de la línea hacia Tánger, permanecerá activo toda la noche, dado que la frecuencia de vehículos no alcanza el tráfico normal de 200 a la hora.

En este contexto, los vehículos que realizaban la línea a Melilla desde Almería, Motril (Granada) o Málaga han sido desviados por las navieras a los puertos gaditanos ante la "incertidumbre por la situación de la frontera en la ciudad autónoma".