Dos nuevos casos de virus del Nilo en Sevilla elevan a 14 los infectados en Andalucía

La Secretaría de Salud Pública y Promoción de la Salud de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado dos nuevos casos humanos de fiebre del Nilo Occidental (FNO) en los municipios sevillanos de Dos Hermanas y La Puebla del Río, con lo que ya suma a 14 los diagnosticados esta temporada.

Uno de ellos se trata de un caso de meningoencefalitis por virus del Nilo Occidental (VNO) en un hombre residente en Dos Hermanas que permanece ingresado, según ha informado la Consejería en una nota. En consecuencia, la Junta ha decidido decretar hasta el 30 de agosto el periodo de declaración como área en alerta de la localidad sevillana.

Asimismo, ha afirmado que este pasado sábado, 1 de agosto, se confirmó un nuevo caso en La Puebla del Río, sin que fuera necesario prorrogar el periodo de declaración como área en alerta, al mantenerse esta medida vigente. Ambos casos han sido confirmados por el laboratorio de referencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Según ha explicado la Junta, esta situación de área en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental (VNO) supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta.

Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo Occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos. La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla ha informado de esta situación al Ayuntamiento de Dos Hermanas y a la Diputación de Sevilla.

Actualmente, son 19 los municipios andaluces declarados como área en alerta: Torredonjimeno en Jaén; Salobreña en Granada; Fuengirola y Las Lagunas-Mijas en Málaga y Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Constantina, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla y Lopera (Jaén).

Asimismo, se detectó circulación viral en Benacazón (Sevilla) y Bujalance (Córdoba), si bien el punto de captura se localizó a más de 1,5 km del núcleo urbano, por lo que no fue necesaria la declaración de área en alerta.