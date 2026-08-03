La Junta exige a María Jesús Montero explicaciones del caso Plus Ultra

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha vuelto a reclamar explicaciones a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, sobre su relación con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Carolina ha señalado en una publicación en su cuenta oficial de la red social X que las informaciones conocidas sobre este asunto son "muy graves" y ha reclamado "transparencia, explicaciones y responsabilidades" al conocerse que existen correos electrónicos de Gertrudis en los que se revelan hasta ocho reuniones entre Zapatero y Montero.

Reclama explicaciones a Montero

La portavoz del Ejecutivo andaluz ha insistido en que no considera necesario esperar a que termine el periodo vacacional para abordar esta cuestión. En su mensaje, ha afirmado que "no podemos esperar ni al final de las vacaciones ni a que Pedro Sánchez termine de escuchar su playlist", en referencia al presidente del Gobierno.

Carolina España ya había planteado esta petición en una de las últimas ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno andaluz, donde pidió explicaciones a Montero por el papel que pudo tener en el rescate de Plus Ultra cuando ocupaba el cargo de ministra de Hacienda y era, según sus palabras, la "máxima responsable" de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

🚫 Las informaciones que siguen conociéndose son muy graves. España merece transparencia, explicaciones y responsabilidades. No podemos esperar ni al final de la vacaciones ni a que @sanchezcastejon termine de escuchar su playlisthttps://t.co/zOmi4F6pRj — Carolina España (@CarolinaEspanaR) August 3, 2026

Críticas al papel de Zapatero en el caso Plus Ultra

La portavoz del Gobierno andaluz también se refirió a la investigación relacionada con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y reclamó conocer más detalles sobre sus actuaciones: "Por mucha distracción, por muchas cortinas de humo y por mucho artificio, lo que no pueden esconder es a (José Luis) Ábalos, (Santos) Cerdán y a (José Luis Rodríguez) Zapatero", afirmó España en una comparecencia anterior.

En esa intervención, recordó unas declaraciones de María Jesús Montero sobre Zapatero, al que definió como su "talismán" y al que, según España, la dirigente socialista dijo que le "traía suerte" y que aspiraba a "aparecerse a él en el futuro". Asimismo, Carolina España apuntó la necesidad de conocer con quién pudo mantener contactos el expresidente del Gobierno: "Algún día conoceremos con quién hablaba el señor Rodríguez Zapatero".