El viento complica la extinción del incendio de Niebla: el fuego ya ha calcinado 4.000 hectáreas y obliga a evacuar

El incendio forestal de Niebla ha devorado ya 4.000 hectáreas de eucaliptos, pinos y dehesa en la provincia de Huelva, mientras los equipos de emergencia combaten sin tregua un fuego que continúa sin control. La virulencia de las llamas ha generado una gigantesca columna de humo visible desde numerosos puntos de las provincias de Huelva y Sevilla, en una jornada especialmente compleja marcada por las rachas iniciales de viento de entre 40 y 50 km/h y, sobre todo, por los constantes giros en la dirección del aire.

Estos virajes continuos han sido determinantes para truncar el avance del operativo, ya que "destroza la estrategia de ataque" planificada por los técnicos de extinción al alterar el comportamiento del fuego y multiplicar los frentes. Según ha advertido el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, las brigadas han afrontado una noche "muy compleja" en la que las labores de estabilización han chocado una y otra vez contra las inclemencias meteorológicas.

🔴 #IFNiebla | Situación operativa 2

Entramos en las horas críticas por la subida de temperaturas y el aumento en la intensidad del viento previsto. Seguimos trabajando para su estabilización, prima la seguridad de los intervinientes ante cualquier complicación que pueda surgir. pic.twitter.com/4g6gUjPD6i — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) August 8, 2026

Para contener el perímetro se ha movilizado un impresionante despliegue técnico y humano. Desde el aire, hasta 24 medios aéreos peinan la zona, entre los que se incluyen helicópteros de diversa capacidad, aviones de carga en tierra y cuatro aeronaves anfibias Tipo 1 capaces de cargar hasta 6.000 litros de agua en segundos desde ríos, embalses o el mar. Las tripulaciones mantendrán los lanzamientos hasta las 21:15 horas, momento en el que deberán replegarse a sus bases por motivos de seguridad antes de que caiga la noche. Además, el dispositivo mantiene preparadas dos aeronaves adicionales por si fuera necesario su apoyo inmediato.

En tierra, los equipos de extinción los componen 275 efectivos, distribuidos entre 215 bomberos forestales del Infoca, efectivos de apoyo del Consorcio Provincial de Huelva y de la comunidad de Extremadura, y 60 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El contingente terrestre se apoya en 94 vehículos y siete bulldozers dedicados a trazar fajas de seguridad.

La UME, que fue activada de madrugada y desplegó a 130 componentes con 60 medios en apenas 90 minutos tras la autorización del delegado del Gobierno en Andalucía, Francisco Toscano, ha volcado sus esfuerzos nocturnos en perimetrar el flanco izquierdo cerca del aeródromo y en blindar infraestructuras críticas, como la planta de reciclaje de la zona.

El #BIEM2 de la UME continúa trabajando en el #IFNiebla🔥 250 militares 🪖

100 medios 🚒 Sus efectivos realizan misiones de ataque directo, extinción de reigniciones y control del frente, avanzando sobre el terreno para contener las llamas y proteger las zonas próximas.… pic.twitter.com/EwREwcR0Jr — UME (@UMEgob) August 8, 2026

La virulencia de las llamas y la complejidad del viento ha obligado a la Junta de Andalucía a enviar un mensaje Es-Alert para el desalojo de unas 340 personas de las localidades y pedanías onubenses de Berrocal, Marigenta, El Membrillo y El Pozuelo. En el mensaje se advierte a los vecinos de que si se encuentran en el área afectada se dirijan hacia Zalamea la Real o Nerva y de que cierren antes las puertas y ventanas de sus casas.

El alcalde de Berrocal, localidad de unos 280 habitantes que tendrá que ser desalojada por completo, Ángel Luis Romero, ha enviado un mensaje a los vecinos en el que les indica que tienen que preparar medicación, ropa y lo que necesiten y les ha informado de que de las tres carreteras de acceso y salida del pueblo, dos están cortadas, de modo que salir por la queda libre, en dirección a Nerva.

Moreno pide "seguir todas las indicaciones de las autoridades y los equipos de emergencias"

En un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de X, Moreno ha recalcado la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades y de los equipos de emergencias ante la expansión del incendio.

Muchísima PRECAUCIÓN. La complejidad del #IFNiebla, con los sucesivos cambios de viento, no permite ningún descuido. Por favor, es necesario seguir todas las indicaciones de las autoridades y los equipos de emergencias. La seguridad es lo primero. Gracias al @Plan_INFOCA, la… https://t.co/rtN4aY1SYu — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) August 8, 2026

"La complejidad del incendio forestal de Niebla, con los sucesivos cambios de viento, no permite ningún descuido. Por favor, es necesario seguir todas las indicaciones de las autoridades y los equipos de emergencias. La seguridad es lo primero", ha puesto de manifiesto el presidente.

Asimismo, ha agradecido a los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, a la Unidad Militar de Emergencias (UME), y a todos los dispositivos desplazados por sus labores de extinción, quienes a su juicio, "están luchando con coraje y entrega contra el fuego". "Ánimo y mucha fuerza en las próximas horas", ha concluido.