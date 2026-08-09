El fuerte viento amenaza el incendio de Niebla tras una pequeña tregua nocturna: "La situación sigue siendo complicada"

La noche ha dado un pequeño respiro a los brigadistas en el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Nibela, permitiendo consolidar posiciones en los flancos y avanzar en la contención de las llamas. Sin embargo, los equipos de extinción no bajan la guardia: se preparan para afrontar una jornada de domingo crucial en la que el aumento de las temperaturas, la baja humedad y rachas de aire de hasta 35 km/h amenazan con complicar de nuevo la situación en Huelva.

El delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha confirmado en Canal Sur Radio que la situación "sigue siendo complicada", aunque ha destacado que "la noche ha sido un poco más favorable" respecto a las anteriores y ha transmitido tranquilidad al confirmar que actualmente no existen núcleos urbanos en peligro.

🔥📹#VÍDEO | Sanz muestra su "optimismo" en la evolución del incendio de Niebla (#Huelva) tras consolidar una gran parte del perímetrohttps://t.co/1DNGRAbSFo pic.twitter.com/swSrijnTpW — Europa Press Andalucía (@EPAndalucia) August 9, 2026

Esa mejoría en las condiciones meteorológicas nocturnas dio margen a los efectivos terrestres para asegurar zonas clave. "Eso ha permitido que se pudieran, por un lado, asegurar algunos de los trabajos que se hicieron ayer, especialmente en los flancos izquierdo y derecho, el invernadero y la zona de la planta de reciclaje de Villarrasa. Y a la vez, empezar a hacer algunos trabajos de líneas de defensa en lo que se refiere a la cabeza del incendio", ha detallado Toscano.

A primera hora de la mañana, la flota aérea ha retomado las descargas centrándose de lleno en el frente principal para facilitar el avance a pie de los efectivos del Plan Infoca y de la Unidad Militar de Emergencias (UME). No obstante, el gran temor de los mandos sigue siendo el comportamiento del aire en el tramo central del día. Toscano ha advertido de que "la previsión es que el viento vuelva a rolar, que es algo que es una constante desde el jueves", con especial atención a los giros hacia el oeste y suroeste. "Estamos hablando de que en las horas centrales del día se va a aproximadamente 30 a 35 kilómetros por hora. Esa es la previsión, pero vamos a ver finalmente", ha añadido.

🔥​ ¡Multiplicando esfuerzos en Huelva y Castellón! 👩‍🚒 Durante el arco nocturno, los militares de la @UMEgob se han centrado en acciones de ataque directo a las llamas, vigilancia con drones, apertura de línea de defensa con bulldozer y enfriamiento. ​#IFNiebla #IFTírig pic.twitter.com/hFE06gtFYh — Ministerio Defensa (@Defensagob) August 9, 2026

La estrategia del operativo se concentra ahora en apuntalar las barreras de contención y vigilar de cerca el flanco este por su cercanía al río Tinto. Se trata de un terreno de difícil acceso por su orografía rocosa y con una vegetación de elevada combustión, lo que dificulta las tareas de los brigadistas. Con todo, la prioridad sigue estando en la protección de la ciudadanía, tal y como recordó el delegado al justificar los desalojos preventivos del sábado: "La prioridad es salvar las vidas humanas, es lo primero, por eso atendiendo al planteamiento de ayer tarde de la dirección de la emergencia se evacuaron los 340 vecinos".

📍En el Puesto de Mando Avanzado, continuamos supervisando la evolución del incendio #IFNiebla tras la noche. Todo mi apoyo y reconocimiento a los profesiones que continúan trabajando en la zona. pic.twitter.com/LCxJ99lihI — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) August 9, 2026

El seguimiento del dispositivo cuenta este domingo con la presencia institucional de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, que se ha sumado al comité para evaluar la evolución de un fuego de escala eminentemente forestal.