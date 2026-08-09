El incendio de Niebla alcanza 8.000 hectáreas, pero la Junta pide prudencia con la cifra real

El incendio forestal declarado en Niebla (Huelva) ha ampliado hasta 8.000 hectáreas el área afectada, aunque esta cifra corresponde al perímetro recorrido por el fuego y no a la superficie de vegetación realmente calcinada, según ha explicado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

El responsable andaluz ha trasladado una valoración algo más optimista sobre la evolución del incendio, aunque ha advertido de que la situación continúa siendo compleja y de que todavía pueden producirse avances de las llamas. El objetivo de los equipos pasa ahora por perimetrar y consolidar las zonas de riesgo.

Las brigadas prevén recurrir de nuevo al fuego técnico para frenar el avance de las llamas y consolidar un perímetro estimado en 44 kilómetros, que afecta a seis términos municipales.

Sanz ha insistido en que las 8.000 hectáreas contabilizadas no equivalen a la superficie que ha quedado completamente quemada. Dentro del perímetro existen numerosas zonas de vegetación que no han resultado afectadas por las llamas.

El consejero se ha referido a estas áreas como "islas vegetadas", que han quedado intactas gracias a los trabajos de contención realizados por los efectivos desplegados en la zona.

La superficie calcinada se determinará con mayor precisión mediante las mediciones del sistema satelital europeo Copernicus. Según Sanz, estos datos permitirán conocer la cifra definitiva de vegetación quemada respecto al área total recorrida por el fuego.

Sanz ve "algo más de optimismo"

El consejero ha reconocido que durante los últimos días los cambios de viento habían dificultado prever hasta dónde podía avanzar el incendio: "Permítanme que al menos frente a otros días donde la impotencia de ver y de analizar con esos cambios de viento hasta dónde podía alcanzar el incendio, pues hoy estemos algo más optimistas", ha señalado.

Sanz ha matizado que este mayor optimismo se produce "dentro de la complejidad que todavía tiene el incendio" y ha advertido de que aún existen posibilidades de nuevos avances: "Este incendio tiene posibles avances todavía que vamos a intentar lógicamente reducir al máximo", ha afirmado.

✅ En el día de hoy somos más optimistas dentro de la complejidad que todavía tiene el #IFNiebla. Tratamos de consolidar y perimetrar las diferentes zonas de riesgo para avanzar en la extinción del incendio. Seguimos trabajando con prudencia hasta lograr su estabilización. pic.twitter.com/KQt8IWV1MA — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) August 9, 2026

El consejero ha explicado que durante los dos últimos días el fuego ha experimentado una expansión importante: "Ahora de lo que se trata es de perimetrar y consolidar las diferentes zonas de riesgo", ha añadido. Las labores de consolidación, tanto durante la noche como durante el día, son decisivas para estabilizar la zona afectada.

Casi 200.000 hectáreas afectadas en España

Sanz ha realizado estas declaraciones después de reunirse en el Puesto de Mando Avanzado con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

La ministra ha situado el incendio de Niebla dentro de un contexto nacional "complicado en todo el territorio en materia de incendios". Según los datos de Copernicus compartidos por Aagesen, España registra "prácticamente casi 200.000 hectáreas afectadas desde principios de año".

🟠 VP Sara Aagesen visita el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Niebla, Huelva ► Cerca de 400 efectivos del Gobierno de España desplegados

► 10 medios aéreos del MITECO Reconocimiento a todo el operativo por su trabajo frente a un incendio muy complejo pic.twitter.com/2Y9kLv0YrE — Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) August 9, 2026

Aagesen ha señalado que esa cifra supone "prácticamente seis veces más" que la registrada en 2025 en el mismo periodo. También ha indicado que este año se han contabilizado ya 40 grandes incendios forestales, frente a los 15 registrados a estas alturas del año pasado.

"Vivimos una situación extraordinaria que merece un trabajo conjunto y un espíritu máximo de colaboración", ha afirmado la ministra, que ha defendido la coordinación entre las administraciones ante los incendios.

El Gobierno pagará la mitad de la restauración

Tras reunirse con los alcaldes de la comarca, Aagesen ha señalado que la prioridad inmediata continúa siendo extinguir el incendio y garantizar que el regreso a las viviendas pueda realizarse con seguridad.

El Gobierno central mantendrá además su apoyo una vez finalizada la emergencia. La ministra ha formalizado el compromiso del Ministerio para cubrir el 50% del coste de la restauración hidrológico-forestal de la masa afectada por el fuego. Los trabajos se coordinarán con los técnicos de la Junta de Andalucía cuando el incendio quede extinguido.