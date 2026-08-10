María Jesús Montero exprime el mito de Blas Infante para vincular a Vox con su asesinato

Una de las grandes mitologías políticas del nacionalismo es la figura de Blas Infante como padre de algo que se hace llamar patria andaluza. Una ficción de la que no escapa el Partido Popular de Juanma Moreno desde que llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía y representa uno de los símbolos que más le gusta enarbolar a la izquierda andaluza.

A raíz del homenaje que se ha celebrado este lunes en Sevilla por el nonagésimo aniversario de la muerte de Infante, la secretaria general del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, ha atacado a Vox al afirmar que en el partido de Abascal son los "herederos ideológicos de quienes lo asesinaron". En una publicación de la red social X, ha señalado: "Homenajear a Blas Infante es reivindicar la dignidad y la autonomía de Andalucía. Y también honrar a la verdad, recordando esa etapa oscura de nuestra historia, el franquismo, en la que te asesinaban solo por pensar en libertad".

"Se mata a un hombre, pero no se puede matar a una idea", escribió Blas Infante, padre de la patria andaluza de cuyo vil asesinato por parte de las fuerzas franquistas se cumplen hoy 90 años. Fusilado por defender a Andalucía y a sus trabajadores, su cuerpo sigue aún sin… pic.twitter.com/lMuM4vUUFW — María Jesús Montero (@mjmonteroc) August 10, 2026

En la misma publicación ha aseverado que "Moreno Bonilla ha incorporado al Gobierno andaluz a los herederos ideológicos de quienes lo asesinaron". Además de comparar a Vox con quienes cometieron un asesinato, Montero persevera en propagar ese mito que, de manera más o menos análoga a lo que representa Sabino Arana para los nacionalistas vascos, dibuja a Infante como un personaje sin el cual el progreso de Andalucía no se entiende. Por su parte, el portavoz de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo ha seguido la misma línea que Montero y ha señalado que es un "deber" reivindicar su figura "ante un Gobierno conformado por aquellos que se reivindican herederos de quienes lo asesinaron".

Hay que recordar que el Manifiesto de Córdoba de 1919, que redactó el propio Blas Infante, manifestaba: "Declarémonos separatistas de este Estado" y que entre sus ideas destacaban la hispanofobia, sus filias por el islam, la imagen mítica de una Andalucía milenaria que quedó sepultada por culpa de los Reyes Católicos, además de buscar una lengua artificial llamada andaluz que sirviera de arma política.