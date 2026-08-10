Moreno pide "máxima cautela" ante la complejidad del incendio de Niebla, que ya afecta a 20.000 hectáreas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este lunes a la población que mantenga la "máxima cautela" ante la evolución del incendio forestal declarado en Niebla (Huelva), que ya ha recorrido 20.000 hectáreas y mantiene un comportamiento complejo debido a los cambios de viento y a la aparición de nuevos focos.

Moreno ha trasladado además su confianza en el dispositivo desplegado sobre el terreno y ha destacado que los efectivos continúan trabajando para contener el avance del fuego, mientras la dirección de la emergencia ha ordenado nuevas medidas preventivas ante la evolución de las llamas hacia el noreste.

"El incendio de Niebla no da tregua", ha señalado Moreno en una publicación difundida a través de su cuenta oficial en la red social X. El presidente andaluz ha explicado que persisten los cambios de viento y los focos secundarios originados por fenómenos convectivos, circunstancias que dificultan las labores de extinción.

El #IFNiebla no da tregua. Persisten los cambios de viento y los focos secundarios originados por los fenómenos convectivos que hacen que este incendio sea tan complejo. Por favor, MÁXIMA CAUTELA. Más de 600 efectivos trabajan en la zona. Confiemos en ellos. Todo el dispositivo… https://t.co/25tT1fGmCB — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) August 10, 2026

Ante esta situación, Moreno ha reclamado a la ciudadanía que extreme las precauciones. "Por favor, Máxima Cautela", ha escrito.

El presidente de la Junta ha expresado también su confianza en los profesionales que participan en la emergencia. Según ha señalado, más de 600 efectivos trabajan actualmente sobre el terreno con el objetivo de contener el fuego.

"Confiemos en ellos. Todo el dispositivo actúa en equipo para doblarle el pulso al fuego en cuanto el tiempo abra una ventana de oportunidad", ha indicado Moreno.

Más de 600 efectivos sobre el terreno

El dispositivo desplegado para hacer frente al incendio cuenta con más de 600 efectivos, 12 máquinas pesadas tipo bulldozer y hasta 26 medios aéreos. Los equipos trabajan sobre el terreno mientras las condiciones meteorológicas condicionan la evolución del incendio y las posibilidades de actuación.

Moreno ha señalado que se siguen adoptando medidas y reforzando la seguridad ante el avance de las llamas.

La dirección de la emergencia ha tenido que ampliar este lunes las medidas preventivas de protección de la población. En concreto, se ha ordenado el alejamiento preventivo de varios núcleos situados en las provincias de Huelva y Sevilla.

Nuevos alejamientos preventivos

En la provincia de Huelva, la medida afecta a Las Delgadas y Monte Sorromero, ambos pertenecientes al municipio de Zalamea la Real. Las Delgadas cuenta con 29 habitantes censados y Monte Sorromero con seis.

En Sevilla, el alejamiento preventivo afecta al núcleo principal de El Madroño y a sus cuatro pedanías: El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo.

El Madroño cuenta con 286 habitantes censados. De ellos, alrededor de 180 residen en el núcleo principal y otros 106 se distribuyen entre las cuatro pedanías afectadas por la medida preventiva.

Estas actuaciones se suman a los desalojos realizados durante el fin de semana en la provincia de Huelva. En total, 474 personas han sido desalojadas como consecuencia de la evolución del incendio. De ellas, 27 permanecen en el teatro de Zalamea.

El avance del fuego hacia el noreste mantiene activado el dispositivo de emergencia, que continúa trabajando sobre el terreno a la espera de que las condiciones permitan disponer de una oportunidad para reforzar las labores de extinción.