El incendio de Niebla salta a Sevilla y arrasa ya más de 25.000 hectáreas

El incendio forestal declarado el pasado jueves en Niebla -Huelva- ha entrado en la provincia de Sevilla y afecta al paraje Charcofrío de la localidad de Aznalcóllar.

Juan José Fernández, alcalde de la localidad, ha confirmado en sus redes sociales que el fuego ha entrado en su término municipal. "La situación es muy complicada debido a la gran acumulación de masa forestal y a la difícil orografía del terreno, factores que dificultan las labores de control", señaló.

La zona amenazada está formada por alcornoques y pinos piñoneros y cuenta con dos arroyos que la cruzan.

https://x.com/E112Andalucia/status/2087447639734304833

Desde el Ayuntamiento se confía "plenamente en el trabajo de los servicios de extinción, que están empleando todos los medios necesarios sobre el terreno" y se ha pedido a los vecinos "evitar desplazamientos innecesarios a la zona y no obstaculizar el paso a los vehículos de emergencia para facilitar su labor".

Más de 600 efectivos

Más de 600 efectivos y maquinaria pesada han trabajado durante la noche, la quinta consecutiva, en las labores de extinción del incendio, que aún continúa activo tras recorrer una superficie de unas 25.000 hectáreas.

https://x.com/Plan_INFOCA/status/2087229809860510004

Según ha informado el Infoca, durante la noche han estado sobre el terreno 275 efectivos del Infoca, 250 de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 24 del Ejército de Tierra, 16 de la BRIF La Iglesuela y 16 de la de Pinofranqueado, 16 del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y 20 de la Diputación de Sevilla.

Asimismo, se cuenta con 31 autobombas -trece del Infoca, doce de la UME, tres del Consorcio de Huelva y otros tres de la Diputación de Sevilla- y doce buldóceres.

Están activas una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y una Unidad de Meteorología y Transmisiones (UMMT).

Estos trabajos nocturnos llegan después de una jornada en la que se ha logrado reducir su propagación al 25 % respecto a hace tres días.