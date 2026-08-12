Detenido cuando transportaba en un carrito el aire acondicionado que acababa de robar para quedarse con el cobre

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un hombre como presunto autor de varios robos de equipos de aire acondicionado en distintos puntos de la ciudad. El arresto se produjo después de que los agentes lo localizaran con el aparato que acababa de sustraer de una peluquería y que transportaba en un carrito de la compra.

La investigación policial comenzó tras varias denuncias por la sustracción de las unidades exteriores de equipos de climatización. Según ha informado la Policía Nacional, los aparatos eran desmontados para obtener el cobre de su interior y posteriormente venderlo.

Cinco denuncias

La Policía Nacional había registrado cinco denuncias en los últimos días por robos de unidades exteriores de aire acondicionado en otros tantos inmuebles de Granada.

Los hechos afectaron a la sede de la Asociación de Vecinos de Parque Nueva Granada, un consultorio y un bar de esta misma zona, el local de la Plataforma Vecinal de Campo Verde, en el distrito Norte, y una escuela de baile situada en la avenida Joaquina Eguaras.

En la sede de la Asociación de Vecinos de Parque Nueva Granada fueron arrancados algunos aparatos y otros quedaron desvalijados. En el local de Campo Verde, los autores se llevaron los equipos completos.

Los robos se produjeron aproximadamente un mes después de que varias calles de estos barrios sufrieran un apagón debido al robo de cableado para obtener cobre. En este caso, los autores también buscaban obtener el cobre para su posterior venta.

El detenido llevaba un aparato en un carrito

Según ha informado el diario Ideal, la Policía Nacional detuvo al sospechoso in fraganti cuando transportaba en un carrito de la compra el equipo de aire acondicionado que presuntamente acababa de sustraer de una peluquería.

De acuerdo con las fuentes policiales citadas por el mismo diario, la investigación ha permitido atribuirle los robos cometidos la semana anterior en Campo Verde, Parque Nueva Granada y Joaquina Eguaras. El arrestado también estaría implicado en otro robo cometido a mediados de julio en un centro de personas con discapacidad.

La Policía Nacional había señalado que este tipo de robos no se registraba en Granada desde hacía varios años.

Desmontar los equipos para extraer el cobre

Los investigadores apuntan a que el objetivo de los robos es desmontar los aparatos para obtener el cobre que contienen sus componentes.

Las unidades exteriores incorporan elementos de este material, entre ellos las tuberías de refrigeración que conectan las partes exterior e interior de los equipos. También contienen cobre los componentes del motor y determinados cables de alimentación.

Una vez desmontados, los ladrones pueden vender el material obtenido. La Policía Nacional señala además que las carcasas de los aparatos pueden terminar en chatarrerías.

El repunte de este tipo de delitos coincide con el aumento del valor del cobre en el mercado. La Policía Nacional relaciona el regreso de estos robos a Granada después de varios años con el incremento del precio de los metales.