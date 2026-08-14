El perímetro del gran incendio de Niebla supera las 38.000 hectáreas y avanza hacia Sevilla

El operativo desplegado por el incendio forestal originado en Niebla (Huelva) mantiene la vigilancia sobre su evolución hacia el término municipal de Sanlúcar la Mayor, en Sevilla. El fuego, declarado el pasado 6 de agosto, también afecta a la provincia sevillana y ha obligado a mantener medidas preventivas en varios municipios del entorno.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, se ha desplazado este viernes al Puesto de Mando Avanzado del incendio, donde ha participado en una reunión de coordinación y ha conocido la situación de los municipios próximos al frente.

Vigilancia en los municipios sevillanos

Fernández, acompañado por el delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha recibido información sobre la evolución del incendio y sobre el dispositivo desplegado por el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla.

La vigilancia se centra especialmente en la evolución del fuego hacia Sanlúcar la Mayor, mientras que El Castillo de las Guardas y El Madroño permanecen prevenidos ante la evolución de la emergencia. Por el momento, las llamas no han entrado en los términos municipales de estas dos localidades, aunque se han producido desalojos preventivos.

También se ha analizado la situación de Aznalcóllar y del resto de municipios próximos al incendio, así como las actuaciones desarrolladas por los efectivos provinciales.

Uno de los factores que condiciona la evolución durante las próximas horas es el viento. Según la información trasladada en el Puesto de Mando Avanzado, está previsto un posible incremento entre las 18:00 y las 00:00 horas, lo que puede modificar el comportamiento del fuego.

Una veintena de bomberos siguen desplegados

El Consorcio Provincial de Bomberos mantiene movilizados desde el pasado lunes a una veintena de profesionales en la zona. Los equipos han intervenido en diferentes fases de la emergencia en función de la evolución del incendio.

Los efectivos mantienen presencia en el entorno de El Madroño, la pedanía de El Álamo, El Castillo de las Guardas y Aznalcóllar. Entre sus tareas figuran la vigilancia y el seguimiento del incendio, además de la protección de las zonas situadas en la interfaz urbano-forestal.

Durante la noche, efectivos del Consorcio trabajaron en la zona de Los Alemanes, en Aznalcóllar, donde intervinieron para proteger varias viviendas ante el avance del fuego. Los equipos continúan actuando en ese entorno.

Durante su visita al Puesto de Mando Avanzado, el presidente de la Diputación de Sevilla ha trasladado el apoyo y la colaboración de la institución provincial a los equipos que participan en la emergencia.

Fernández ha estado acompañado por el vicepresidente del Consorcio de Bomberos y alcalde de El Castillo de las Guardas, Gonzalo Domínguez, y ha mantenido contacto con los alcaldes de Aznalcóllar, Juan José Fernández, y El Madroño, Antonio López.

Superadas las 38.000 hectáreas

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que el perímetro o zona recorrida por el incendio puede superar las 38.000 hectáreas, aunque ha precisado que la superficie efectivamente quemada será inferior.

Sanz ha explicado que debe distinguirse entre la superficie recorrida por el fuego y el terreno que finalmente ha quedado calcinado. Según ha indicado, algunas herramientas públicas representan la evolución del incendio mediante píxeles de varios kilómetros, de modo que la activación de uno de ellos no significa que toda esa superficie haya ardido.

El consejero ha señalado que la cifra exacta de hectáreas quemadas solo podrá conocerse con precisión días después de que termine la emergencia. También ha indicado que el avance del perímetro por distintos términos municipales no significa que toda el área haya quedado destruida.

Sanz ha señalado que, atendiendo al recorrido, la extensión alcanzada es elevada, mientras que la superficie quemada también será una cifra elevada y situará el incendio entre los de mayor extensión registrados en Andalucía, a la espera de la medición definitiva.

La Junta ha reiterado que facilitará la información disponible a medida que se actualicen los datos sobre el terreno y ha diferenciado las cifras del perímetro recorrido de las correspondientes a la superficie realmente afectada por las llamas.