El incendio de Niebla entra en "el principio del fin" tras no avanzar durante la noche

El incendio de Niebla afronta una evolución favorable después de que, por primera vez en casi diez días, el fuego no haya avanzado durante la noche. Así lo confirmó este sábado el consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, durante el balance realizado desde el puesto de mando avanzado. El incendio ha afectado ya a más de 38.000 hectáreas y ha obligado al desalojo de 667 personas.

"El objetivo era estrangular el incendio para que llegara un momento en que no siguiera avanzando", explicó Sanz, que calificó la situación como "el principio del fin". Tras ocho jornadas de "enorme complejidad", los trabajos se centran ahora en consolidar el perímetro, después de una noche de "muy intenso trabajo" pero con una evolución favorable. Junto al consejero compareció el delegado del Gobierno en funciones, Francisco Toscano.

El sector este continúa concentrando la mayor actividad de puntos calientes, aunque las condiciones meteorológicas permiten afrontar la jornada con mayor optimismo. Los efectivos esperan aprovechar esta mejoría para reforzar el perímetro, especialmente en los sectores este y norte, antes de que empeoren las condiciones durante la tarde.

La previsión apunta a temperaturas de hasta 36 grados y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, lo que convierte la tarde en la franja «más delicada» de la jornada. Más de 1.000 efectivos continúan trabajando sobre el terreno mientras comienzan los primeros realojos de vecinos, en unos momentos que Sanz calificó de «muy emotivos».

El incendio de Niebla se ha convertido ya en el fuego que más superficie ha afectado en Andalucía, pero el hecho de que no haya ganado terreno durante la última noche supone un punto de inflexión. El operativo centra ahora sus esfuerzos en cerrar y asegurar el perímetro para evitar que las llamas puedan recuperar capacidad de avance.

Efectivos y militares trabajan en la zona

El Gobierno de España ha aportado más de 1.000 efectivos civiles y militares y 320 equipos al operativo de lucha contra el incendio forestal que se inició en la localidad onubense de Niebla hace ahora una semana. El fuego ha afectado a once localidades en las provincias de Huelva y Sevilla.

Así lo ha destacado en una nota el delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, que ha reiterado al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que el Ejecutivo mantiene su compromiso y ofrece todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios para sofocar el fuego lo antes posibles.

Sánchez utiliza las redes sociales para mandar apoyo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "máxima precaución" ante los incendios que asolan España y ha agradecido a todos los profesionales y efectivos que están trabajando "sin descanso" para combatir las llamas y proteger a la población.

Seguimos muy pendientes de la evolución de los incendios en distintas partes del país. Gracias a todos los profesionales y efectivos que están trabajando sin descanso para combatir las llamas y proteger a la población. Máxima precaución y sigamos en todo momento las… https://t.co/OuwZ0MRt00 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 15, 2026

"Gracias a todos los profesionales y efectivos que están trabajando sin descanso para combatir las llamas y proteger a la población. Máxima precaución y sigamos en todo momento las indicaciones de las autoridades", ha señalado el jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en la red social 'X'.