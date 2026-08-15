El terremoto de magnitud 5, registrado durante la madrugada de este sábado con epicentro en Alhendín (Granada), ha dejado numerosas incidencias materiales en varios municipios del área metropolitana, aunque las autoridades locales destacan que no se han producido daños personales ni, en principio, daños estructurales en los edificios. Los ayuntamientos continúan evaluando las consecuencias del seísmo y de las posibles réplicas.

El alcalde de Alhendín, Jorge Sánchez, ha explicado que el seísmo provocó una fuerte alarma entre los vecinos, muchos de los cuales salieron a la calle después de sentir con intensidad el movimiento de los suelos, paredes y techos de sus viviendas.

El regidor ha señalado que la preocupación se vio incrementada por la sucesión de terremotos de gran intensidad registrados recientemente en otros países. No obstante, ha precisado que en el municipio no se han registrado grandes daños materiales.

Las principales incidencias detectadas en Alhendín corresponden a grietas aparecidas en algunos edificios y a pequeños desprendimientos de elementos no estructurales. Entre ellos figuran acabados de techos de escayola y el enfoscado de alguna pared.

El terremoto tuvo lugar pasada la una de la madrugada y se sintió con intensidad en distintos puntos del área metropolitana de Granada. El movimiento también provocó la caída de objetos situados en lugares elevados y desprendimientos de cornisas y otros elementos exteriores de algunos inmuebles.

La mayoría de las incidencias de Ogíjares, en viviendas

En Ogíjares, las fuentes oficiales municipales han indicado que aproximadamente el 90% de las incidencias atendidas desde el terremoto se produjeron en viviendas particulares.

Las actuaciones se han centrado principalmente en pequeñas cornisas desprendidas y en afectaciones relacionadas con elementos constructivos, como juntas de dilatación. El Ayuntamiento no ha comunicado daños en edificios de la administración local ni en la iglesia del municipio.

Desde el Consistorio también han señalado que los daños observados han tenido mayor incidencia en construcciones más modernas que en otras edificaciones de mayor antigüedad.

Los responsables municipales han destacado además la respuesta de los vecinos ante el seísmo. Aunque Granada se encuentra en una zona con actividad sísmica, los alcaldes consultados han coincidido en señalar que muchos ciudadanos no recordaban una sacudida de esta intensidad en años.

Armilla registra daños en vehículos

Armilla ha sufrido algunas de las consecuencias materiales más visibles del terremoto. La alcaldesa, Loli Cañavate, ha explicado que los desprendimientos de elementos de edificios provocaron daños en varios vehículos estacionados en la vía pública.

Entre las incidencias se encuentran caídas de cornisas, revestimientos de ventanas, piezas de mármol y otros elementos exteriores, además de grietas en algunos edificios. El barrio de Santa Teresa ha sido el más afectado por su proximidad a Alhendín, donde se situó el epicentro.

Cañavate ha recordado que el viernes por la tarde, horas antes del terremoto de magnitud 5, ya se había registrado otro temblor, en este caso de magnitud 3,7 y con epicentro en La Zubia.

Ante la posibilidad de nuevas réplicas, el Ayuntamiento de Armilla abrió parques y su campo de fútbol para facilitar que los ciudadanos pudieran permanecer en espacios abiertos y alejados de los edificios.

La alcaldesa ha indicado que, aunque los desprendimientos causaron importantes daños materiales en algunos vehículos, no hubo personas heridas como consecuencia de estos incidentes.

La evaluación de los daños continúa en los municipios afectados, que mantienen la vigilancia de los inmuebles y de las incidencias derivadas del terremoto.

La Basílica de Nuestra Señora de las Angustias, cerrada

Por otra parte, la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias de Granada permanecerá temporalmente cerrada al culto y a la visita pública tras el terremoto. La Hermandad Patronal ha explicado que la decisión se ha tomado siguiendo las recomendaciones del Arzobispado de Granada y a la espera de que técnicos y expertos realicen las correspondientes revisiones para garantizar la seguridad de quienes acceden al templo.

La corporación religiosa mantiene el contacto con las autoridades y comunicará la fecha de reapertura cuando finalicen las valoraciones.