Moreno pide "calma" tras el terremoto de magnitud 5 que siembra la inquietud en Granada

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este sábado "calma" y "mucho cuidado" tras una noche "de sobresalto e inquietud" por el terremoto de Granada, que ha sido de magnitud 5 y ha tenido su epicentro en la localidad de Alhendín afectando a diferentes municipios de la provincia.

"Noche de sobresalto e inquietud en Granada con un terremoto de magnitud 5 que ha provocado algunos daños materiales y se ha llegado a sentir en varias provincias. Calma, mucho cuidado con cualquier cornisa o fachada dañada que todavía se pueda desprender y, por favor, sigamos todas las recomendaciones. Muy pendientes", ha señalado a través de su perfil en X.

El terremoto se ha producido exactamente a las 01:04 horas de la madrugada, con una profundidad primero de dos y después de diez kilómetros y con una latitud de 37.1147 grados y -3.6618 grados de longitud. Este seísmo se ha producido siete horas después de un primer terremoto de magnitud 3,7 e intensidad IV con epicentro en la localidad de La Zubia, cerca de Cájar y Monachil.

Un terremoto de magnitud 5 sacude Granada y obliga a activar la fase de emergencia pic.twitter.com/loGq0W5Fls — Libertad Digital (@libertaddigital) August 15, 2026

En paralelo, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado la elevación a fase de emergencia (situación operativa 1) del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico. A través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, Sanz ha informado de la medida tras la sacudida, que ha generado un notable sobresalto entre la población.