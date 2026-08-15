Un seísmo de magnitud 5 en la escala de Richter, registrado con epicentro en la localidad de Alhendín, se ha dejado sentir ampliamente entre la población durante la madrugada de este sábado, generando un sobresalto generalizado en la capital granadina y en varios municipios del área metropolitana.

La fuerza del temblor ha llevado a la Junta de Andalucía a activar de inmediato la fase de emergencia para coordinar la respuesta en la provincia.

Según los datos facilitados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a través de su página web, el temblor principal ha tenido lugar exacto a las 01:04 horas de la madrugada.

Un terremoto de magnitud 5 sacude Granada y obliga a activar la fase de emergencia pic.twitter.com/loGq0W5Fls — Libertad Digital (@libertaddigital) August 15, 2026

Aunque los registros iniciales situaron el foco a una profundidad superficial de solo dos kilómetros, las mediciones posteriores del organismo oficial han recalculado el origen telúrico a diez kilómetros de profundidad, situando las coordenadas geográficas exactas en los 37.1147 grados de latitud y -3.6618 grados de longitud.

Segundo temblor en menos de doce horas

Este evento sísmico de magnitud 5 no ha sido un hecho aislado. Se ha producido apenas siete horas después de que la provincia registrara un primer temblor de menor intensidad.

Aquel primer sismo, catalogado con una magnitud 3,7 e intensidad IV, se registró al final de la tarde del viernes con epicentro en el cercano municipio de La Zubia, sirviendo como preludio del movimiento sísmico de mayor envergadura registrado durante la noche. Por el momento, las autoridades evalúan las posibles incidencias en la zona afectada.

Respuesta institucional y más de 80 llamadas al 112

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado la elevación a fase de emergencia (situación operativa 1) del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico. A través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, Sanz ha informado de la medida tras la sacudida, que ha generado un notable sobresalto entre la población.

🔴 Elevamos a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia de Andalucía ante riesgo sísmico en #Granada Si estás en Granada, has sentido el terremoto, te encuentras bien y tu vivienda no presenta daños, mantén la calma y evita entrar y salir de los edificios… pic.twitter.com/hCimJIXcBp — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) August 15, 2026

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha atendido más de 80 llamadas relacionadas con el seísmo, procedentes de casi todas las provincias andaluzas, a excepción de Huelva y Cádiz.

Tanto la consejería como el 112 aconsejan a la ciudadanía evitar entrar o salir de los edificios de forma innecesaria. En la vía pública, se insta a alejarse de fachadas, cornisas, balcones, muros o cualquier elemento susceptible de desprenderse.