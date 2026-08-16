Evolución favorable del fuego en Niebla: regresan otros 154 desalojados

Los trabajos de extinción en el incendio forestal originado el pasado 6 de agosto en el paraje de Raboconejo, en Niebla, continúan dando resultados positivos. El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado la autorización para el regreso seguro de 154 vecinos a sus hogares, sumándose a las 114 personas que ya pudieron volver la jornada previa.

Este nuevo regreso beneficia a residentes de la pedanía de Marigenta (Zalamea La Real, Huelva), así como a 140 vecinos de El Madroño (Sevilla) y de las aldeas de Juan Gallego, Villagordo y Juan Antón.

La medida se adopta gracias a la evolución favorable de un fuego que se mantiene dentro del perímetro interior y sin expandirse. Los esfuerzos de los retenes se centran en contener pequeños puntos calientes en el sector este, entre El Álamo y Aznalcóllar, y en proteger las islas de vegetación no quemadas.

🔥📹#VÍDEO | Sanz autoriza el regreso de 154 desalojados mientras continúa sin expandirse el incendio de Niebla (#Huelva)https://t.co/LlxzBNmZ1e pic.twitter.com/bpZb2GwdND — Europa Press Andalucía (@EPAndalucia) August 15, 2026

Aspectos clave de la situación operativa

Los equipos de emergencia trabajan activamente sobre el terreno empleando maquinaria pesada y líneas de manguera para neutralizar los puntos calientes en el sector este y asegurar las islas de vegetación que han quedado intactas dentro del perímetro.

Por otro lado, la notable disminución en la intensidad del viento durante las horas nocturnas está ofreciendo consolidar las líneas de control y avanzar decididamente hacia el confinamiento definitivo del fuego.

Asimismo, se mantiene desplegado un amplio dispositivo de vigilancia continua por vía terrestre para sofocar de inmediato cualquier posible reproducción y garantizar un entorno seguro para los vecinos que efectúan su regreso a las viviendas.

Voluntarios para auxiliar a la fauna silvestre

En paralelo a las labores de extinción, diversas organizaciones animalistas de Huelva y Sevilla —entre ellas el Colectivo Animalista del Condado, Paterna Animalista, Valverde Animal y Latidos Gatunos— han coordinado un dispositivo de ayuda para la fauna que habita en las más de 30.000 hectáreas afectadas por el fuego. Un grupo de 36 voluntarios ha habilitado puntos de recogida de avena, trigo, agua y recipientes en municipios como Pino Montano, Sanlúcar la Mayor, Utrera o Tomares.

#IFNiebla #ÚltimaHora 🔴 La EMA autoriza el regreso a casa de otros 154 vecinos desalojados por el incendio de #Niebla 🏠 Marigenta (14)

🏠 El Madroño y las pedanías de Juan Gallego, Villargordo y Juan Antón (140) 🧯 El incendio no ha avanzado por ninguno de sus frentes y se… — EMA 112 (@E112Andalucia) August 15, 2026

Los activistas, a la espera de las autorizaciones de acceso a la zona calcinada, planean también la futura instalación de cajas nido para aves desplazadas y el suministro de alimento para pequeños roedores con el fin de preservar la cadena trófica de la zona. Se prevé que la asistencia a la fauna se prolongue en el tiempo hasta la regeneración natural del entorno.