Moreno anuncia que el incendio de Niebla está estabilizado y autoriza el regreso de los evacuados

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo desde el Puesto de Mando Avanzado que el fuego forestal declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo, situado en el municipio onubense de Niebla, ha quedado finalmente perimetrado y bajo control. La evolución favorable de las condiciones meteorológicas y el intenso trabajo de los efectivos han permitido dar por estabilizadas las llamas que han mantenido en alerta a la provincia durante los últimos días.

Según ha manifestado el jefe del Ejecutivo autonómico en declaraciones a los medios de comunicación, el siniestro ha recorrido un total de 210 kilómetros de perímetro. Tras la confirmación técnica de que el avance de las llamas se ha detenido, la dirección de la emergencia va a proponer de manera inmediata el regreso a sus viviendas de las 417 personas que continuaban desalojadas de manera preventiva para salvaguardar su integridad física.

Como consecuencia directa de esta mejoría en la situación sobre el terreno, el presidente andaluz ha explicado que el operativo pasa de la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales a la calificación de Nivel 1. Esta decisión técnica refleja la notable disminución del riesgo para los núcleos de población y las infraestructuras de la zona afectada, lo que supone un alivio significativo tras horas de extrema tensión.

Con el descenso de la alerta, Moreno ha remarcado que los efectivos pertenecientes a la Unidad Militar de Emergencias comenzarán su repliegue a lo largo de este domingo. La intervención de la UME ha sido crucial en las jornadas más críticas del dispositivo, aportando maquinaria pesada y personal especializado que ha trabajado estrechamente junto a los bomberos forestales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el personal de Protección Civil.

A pesar de la estabilización del fuego, el operativo del plan autonómico contra los incendios forestales continuará desplegado en el paraje Raboconejo. A partir de ahora, las labores de los medios terrestres se centrarán en el remate y liquidación de los puntos calientes que aún persisten dentro del área quemada. Las autoridades recomiendan a la población mantener la prudencia y atender a las indicaciones de los profesionales hasta que se certifique su extinción definitiva.