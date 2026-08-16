Una veintena de réplicas alarga la noche de inquietud en Granada tras el terremoto

La Vega de Granada ha vivido una madrugada de constante inquietud tras registrarse una veintena de terremotos de diferente intensidad. Estos temblores son réplicas del seísmo de magnitud 5.0 en la escala de Richter que tuvo lugar a la 01:04 horas del sábado con epicentro en Alhendín (recalculado por el organismo a 10 kilómetros de profundidad) y que obligó a la Junta de Andalucía a activar la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, los seísmos han tenido epicentros localizados en municipios como Ogíjares, Armilla, Gójar, La Zubia, Churriana de la Vega y el propio Alhendín.

Al producirse a escasa profundidad, entre 1.5 y 3.1 de magnitud, facilita que la población los sienta, y se ha sentido hasta diez de estas réplicas.

Datos clave de la secuencia sísmica

El temblor más significativo de la noche alcanzó una magnitud de 3.1 y se registró a las 04:40 horas a 7 kilómetros de profundidad con epicentro en Armilla.

Posteriormente, a las 06:27 horas, se produjo otro temblor de 2.8 con epicentro en Ogíjares, notado en más de una decena de municipios, Alfacar, Maracena, Vegas del Genil, Cúllar Vega, Las Gabias, Alhendín, La Zubia, Cenes y Huétor Vega, entre otros.

Avisos a los servicios de emergencias

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha atendido numerosas llamadas procedentes de Armilla, Granada capital, Las Gabias, La Zubia y Ogíjares, aunque afortunadamente no constan daños personales.

Estado de alerta

La Junta de Andalucía mantiene activa la fase de preemergencia para coordinar la respuesta en la provincia, mientras las autoridades instan a la ciudadanía a extremar las precauciones y seguir las recomendaciones oficiales de seguridad ante el riesgo de nuevas réplicas.