Granada registra 348 terremotos desde el 14 de agosto, 37 sentidos por la población

La serie sísmica que afecta a Granada y su área metropolitana ha alcanzado 348 terremotos desde las 00:00 horas del 14 de agosto, según el último informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN). De ellos, 37 han sido sentidos por la población. La mayoría presentan magnitudes inferiores a 2 y todos se han localizado a menos de 10 kilómetros de profundidad.

El episodio tuvo su mayor seísmo poco después de la una de la madrugada del sábado 15 de agosto. El IGN ha establecido finalmente en 4,8 la magnitud del terremoto, después de que inicialmente se estimara en 5.

El movimiento fue muy superficial y se percibió en más de 500 localidades, principalmente de Andalucía central y oriental, aunque también llegó a municipios de la Región de Murcia, el sur de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.

En las poblaciones de Granada, la intensidad máxima observada alcanzó los niveles V-VI en la escala EMS-98. El IGN ha recibido más de 12.000 cuestionarios sobre el terremoto, que está utilizando para continuar evaluando sus efectos.

El organismo señala que se han comunicado algunos daños no estructurales y caída de objetos en varias construcciones de la zona epicentral. La evaluación de los daños continúa y la intensidad podrá actualizarse a medida que se obtenga nueva información.

Dos seísmos próximos al principal

Entre los terremotos de mayor magnitud registrados en el marco de esta serie figura uno de magnitud 3,7, ocurrido unas seis horas antes del principal. El IGN también señala otro de magnitud 3,6 registrado el 26 de julio al suroeste de Armilla, ambos de carácter muy superficial.

El análisis del tensor momento sísmico realizado por el Instituto Geográfico Nacional para el terremoto de magnitud 4,8 y para el anterior de 3,7 muestra mecanismos de falla normal, compatibles con las fallas activas cartografiadas y con la tectónica de la zona.

El IGN sitúa esta actividad entre las fallas de Dílar, al sur; Granada, al este; y Belicena-Alhendín, al oeste.

El IGN refuerza la vigilancia

La zona cuenta con una red permanente del Instituto Geográfico Nacional formada por 52 sensores sísmicos en un radio aproximado de 50 kilómetros alrededor del área epicentral. El sistema incluye dos sensores de velocidad, 30 de aceleración y 20 acelerógrafos Silex de bajo coste que complementan la red de aceleración.

Las estaciones permanentes más próximas a los epicentros se encuentran en Armilla, Churriana de la Vega y Dílar, a distancias de entre aproximadamente tres y cinco kilómetros.

El IGN también recibe información de otras instituciones, entre ellas el Instituto Andaluz de Geofísica, que aporta datos de siete estaciones sísmicas.

Para aumentar la capacidad de seguimiento de la actividad registrada estos días, el organismo ha desplegado además dos estaciones sísmicas portátiles en el área epicentral. Su objetivo es disponer de más información para mejorar la localización y caracterización de los terremotos.

Una zona con actividad sísmica histórica

El Instituto Geográfico Nacional sitúa la serie en la cuenca de Granada, dentro del sector central de las Béticas Orientales. La zona registra antecedentes de terremotos importantes, entre ellos los ocurridos en 1884 en Arenas del Rey, con una intensidad de IX-X, y en 1431 al sur de Granada, con una intensidad de VIII-IX.

También se han documentado series sísmicas en el entorno de la actual zona epicentral, como las de 1806-1807 en Pinos Puente, 1911 en Santa Fe y 1918 en Atarfe, que alcanzaron intensidades de VII y VIII. En 1955, Armilla registró un terremoto de magnitud 5 y en 1956 se produjo otro de la misma magnitud en Purchil.

Más recientemente, entre diciembre de 2020 y agosto de 2021 se registró otra serie en el entorno de Santa Fe y Atarfe, localizada unos diez kilómetros al noroeste de Alhendín. Durante aquel episodio se contabilizaron más de 3.000 terremotos superficiales, seis de ellos con magnitudes entre 4 y 5 y una máxima de 4,5.