El Ayuntamiento de Málaga ha prohibido el baño en seis playas de la capital después de que los análisis realizados por la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) detectaran una concentración de la bacteria Escherichia coli (E. coli) superior a los niveles establecidos para las aguas de baño. La medida afecta a Campo de Golf-San Julián, Guadalmar, La Misericordia, Sacaba, San Andrés y El Palo.

El problema llega en plena Feria de Málaga, uno de los momentos de mayor afluencia turística del verano en la ciudad y el Consistorio ha activado el protocolo de advertencia mediante bandera roja y mantendrá cerrados estos puntos del litoral mientras persista la situación. Emasa repetirá los análisis durante los próximos días para comprobar cómo evoluciona la calidad del agua.

Los efectos de la tormenta del sábado

La presencia de la bacteria se produce después de la tormenta registrada durante la madrugada del sábado, que provocó alivios en distintos puntos de la ciudad y vertidos al mar. El Área de Playas ha realizado desde entonces trabajos de limpieza y retirada de restos en las zonas afectadas.

Los análisis efectuados este domingo han constatado una concentración puntual de E. coli por encima de los niveles óptimos regulados por el Real Decreto 1341/2007, relativo a la gestión de la calidad de las aguas de baño.

El cierre tiene carácter preventivo y busca evitar que los usuarios se bañen en las zonas afectadas mientras se realizan nuevas comprobaciones.

También hubo cierres en Benalmádena

La situación ha afectado también a otros puntos de la Costa del Sol. Cuatro playas de Benalmádena fueron cerradas de forma cautelar este domingo después de que alrededor de una veintena de bañistas presentaran reacciones en la piel.

En este caso, no se había determinado el motivo de esas reacciones, por lo que el cierre se adoptó como medida preventiva. Según la información difundida sobre el episodio, las playas fueron cerradas de manera progresiva entre Las Gaviotas, en el límite con Fuengirola, y Bil-Bil.

Las incidencias en el litoral malagueño se han producido después de varios episodios relacionados con la calidad del agua. A comienzos de año, una rotura del sistema de saneamiento provocada por una DANA obligó a mantener cerrada durante semanas la playa de Campo de Golf, en Guadalmar, y afectó ocasionalmente a Los Álamos, en Torremolinos. También se han registrado cierres en Marbella.