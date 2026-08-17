Tres muertos, entre ellos un menor, en un tiroteo en Isla Cristina

Tres personas, una mujer, su hijo menor de edad y la madre de ella, han muerto este domingo por la noche en un tiroteo registrado en la barriada de El Rocío de Isla Cristina (Huelva). Una cuarta persona ha resultado herida grave.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas, cuando se produjo una ráfaga de disparos. Según fuentes cercanas a la investigación, dos encapuchados que viajaban en una motocicleta abrieron fuego contra las víctimas y huyeron.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, que podría estar relacionado con el que acabó con un hombre muerto y otro herido en 2024 en la barrida de El Torrejón de Huelva capital, e identificar a los presuntos autores.

Los tres fallecidos permanecieron tendidos en la calle hasta la llegada del juez para proceder al levantamiento de los cadáveres. Posteriormente fueron trasladados al Anatómico Forense, donde se les practicarán las autopsias. La zona permanece bajo un amplio dispositivo policial y se ha decretado el secreto de sumario.

El suceso ha causado una fuerte conmoción entre los vecinos y visitantes que se encontraban en la localidad. Durante el tiempo que permanecieron los cuerpos en la vía pública comenzaron además a circular imágenes de lo ocurrido en redes sociales.

Posible relación con otro tiroteo en Huelva

Los investigadores no descartan que el suceso pueda estar relacionado con el tiroteo ocurrido el 10 de septiembre de 2024 en la barriada de El Torrejón de Huelva capital, en el que murió un hombre y otras dos personas resultaron heridas.

El presunto autor de aquellos disparos, conocido como el Baba, fue localizado posteriormente en Gijón y detenido por la Policía Nacional. El Juzgado de Instrucción número 3 de la localidad asturiana decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un presunto delito de asesinato y otro de tentativa de asesinato.

En las semanas posteriores se produjeron otros tiroteos que podrían estar relacionados con represalias o amenazas en ese entorno. Posteriormente, varios familiares del presunto autor se refugiaron en Isla Cristina.

Antecedentes en Isla Cristina

La localidad ya fue escenario en mayo de 2025 de una operación de la Guardia Civil relacionada con ese entorno. Los agentes detuvieron entonces a tres personas por presuntamente amenazar a vecinos con armas de fuego y efectuar disparos desde azoteas.

En julio de 2025 se registró además otro tiroteo en Isla Cristina que se saldó con un hombre muerto y una mujer herida.