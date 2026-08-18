Desalojos de centros comerciales y alertas en los móviles por nuevos terremotos en Granada

Un nuevo terremoto ha sacudido Granada y su área metropolitana y ha sido ampliamente sentido por la población. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado una magnitud provisional de 4,6 y ha situado el epicentro en Alhendín, a cinco kilómetros de profundidad.

El movimiento se produjo a las 10:37 horas y se suma a la serie sísmica que afecta a Granada desde el pasado 14 de agosto. El Emergencias 112 Andalucía ha recibido más de medio centenar de llamadas por desprendimientos y grietas, aunque por el momento no hay constancia de daños personales.

El seísmo ha tenido varias réplicas ya registradas por el IGN, en concreto a las 10:53 horas con un cálculo provisional de magnitud de 4 y epicentro en Armilla que ha sido especialmente sentida de nuevo por la población en todo el área metropolitana, y otros temblores también con mediciones provisionales en Padul y Las Gabias, en estos casos de 2,9 y 2,6.

Las constantes sacudidas han provocado también el desalojo preventivo de algunos centros comerciales en las zonas afectadas, mientras las autoridades han enviado alertas a los teléfonos móviles de la población.

La sacudida se ha percibido en las distintas provincias de Andalucía. En la provincia de Almería, en varios puntos del Poniente, entre ellos El Ejido y Berja, además de Gádor. Mientras en la capital almeriense, algunos vecinos han notado cómo se movía el mobiliario de viviendas y oficinas, provocando momentos de temor. En Málaga y Córdoba también se ha sentido.

Una serie sísmica con cientos de movimientos

El terremoto de este martes se incorpora a un episodio que había registrado 348 movimientos sísmicos hasta el balance del Instituto Geográfico Nacional conocido este lunes. De ellos, 37 habían sido sentidos por la población. La mayoría presentaban magnitudes inferiores a 2 y todos se habían localizado a menos de diez kilómetros de profundidad.

El seísmo de mayor magnitud de la serie se produjo poco después de la una de la madrugada del sábado 15 de agosto. El IGN estableció finalmente su magnitud en 4,8, después de que inicialmente se estimara en 5.