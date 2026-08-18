Un senador del PP relata el pánico en Granada: "Nadie sabe ni cuándo va a parar"

Vicente Azpitarte, senador del Partido Popular, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para contar la situación actual de Granada después de haber sufrido varios terremotos fuertes durante los últimos días que han puesto a los ciudadanos en un estado continuo de incertidumbre y miedo. Por ello, ha apelado al sentido común y a la calma.

"Principalmente, el foco que está generando mucho miedo es la incertidumbre, porque nadie sabe ni cuándo va a parar todo este movimiento ni cuándo llegará el siguiente. Dicen los expertos que, después del terremoto de gran intensidad que se produjo el pasado sábado, todavía tienen que llegar al menos diez de cierta intensidad y, por ahora, ya contamos con casi la mitad en el día de hoy", ha dicho Azpitarte.

"Eso no quiere decir que vayan a llegar, pero los expertos insisten en que lo que se ha producido hoy forma parte de la normalidad. Sin embargo, esa normalidad no hace más que generar mucha intranquilidad en la ciudadanía". Por eso estamos pidiendo desde las administraciones, desde las instituciones, calma, porque obviamente es ese miedo el que genera mucha ansiedad en una población que, como bien contaban ahora la alcaldesa y el propio consejero de Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, pues está saliendo, arremolinándose en las calles tanto durante la jornada de día como durante la noche, porque tienen miedo a qué es lo que puede ocurrir", ha añadido el senador popular.

"Sin embargo, hay que quedarse en casa, porque recordemos que por ahora no se ha producido ningún fallecimiento y esperemos que sea así. Dios quiera que sigamos así. Pero sí que es cierto que se están produciendo algunos desperfectos en edificios y esos desperfectos se producen básicamente en cornisas que se están desprendiendo, en fachadas que están generando algún tipo de problema, y ahí es donde, en esa salida, en esa hipotética salida de ciudadanos a la calle, es donde se puede producir el problema", ha alertado. "Por ahora no se ha dado, así que insistamos en mantener la calma y en confiar en que en las próximas horas o días por fin la tierra se calme en nuestra maravillosa tierra y no genere desperfectos mayores".

La Alhambra, sin daños graves

En este sentido, Azpitarte ha explicado que la Alhambra de Granada y la Alcazaba han sido desalojadas por seguridad, aunque ha destacado la resistencia del conjunto monumental ante los seísmos. "La Alhambra se empezó a construir en 1238 y no ha sufrido grandes desperfectos, muestra de lo bien que se hizo aquella construcción. Durante mucho tiempo seguiremos disfrutando de uno de los principales patrimonios, no solamente de nuestro país, sino de este planeta", ha señalado con alivio.

"Insistir en ese mensaje de ánimo y de calma a la ciudad de Granada. Y gracias a todos los que, por cierto, desde fuera de Granada en las últimas horas nos están enviando muchos mensajes de ánimo para mantener todavía el ánimo vivo y que podamos pasar una noche lo más tranquila posible", ha concluido el senador popular.