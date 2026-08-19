Nuevos terremotos sacuden Granada durante la madrugada y la Junta avisa: "Es imposible determinar si va a continuar"

La serie sísmica que afecta a Granada y su área metropolitana ha continuado durante la madrugada con nuevos terremotos en varios municipios, después de que la jornada del martes dejara cuatro movimientos de magnitud 4 o superior y nueve por encima de 3. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado temblores en Gójar, La Zubia, Las Gabias, Ogíjares, Alhendín y Otura.

Entre las 4:07 y las 5:43 horas se produjeron movimientos de magnitud 2,2 en Gójar, 1,6 en Ogíjares, 2,3 en Alhendín y 2,5 en Otura. La vertiente sur de la Vega de Granada sintió dos temblores de 1,7 y 1,8 registrados en La Zubia y Las Gabias a la 1:45 y las 2:34 horas. Cinco de los seis han sido sentidos por la población.

A ellos se sumó otro seísmo de magnitud 2,1 en Ogíjares cerca de la medianoche.

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, reconoció que "es imposible determinar si esta serie sísmica va a continuar". Desde el pasado 15 de agosto, el servicio de Emergencias 112 Andalucía ha gestionado 2.272 incidencias y 5.060 llamadas relacionadas con los movimientos sísmicos.

Nuevos movimientos en el área metropolitana

El IGN registró el martes un terremoto de magnitud 3,4 con epicentro en Ogíjares, que fue sentido por la población. El organismo recalculó posteriormente los datos y modificó tanto la magnitud, inicialmente estimada en 3,3, como la localización del epicentro, que pasó de Alhendín a Ogíjares y quedó situado a cero kilómetros de profundidad.

El temblor se percibió en una veintena de municipios de la provincia y tuvo menor duración que otros movimientos de mayor intensidad registrados durante la jornada.

Poco después, a las 22:40 horas, se registró otro seísmo de magnitud 2,1 en Armilla, también a profundidad cero y sentido por la población. Durante la madrugada, la actividad sísmica ha continuado con nuevos movimientos en distintos puntos del área metropolitana.

Estos temblores se suman al terremoto de magnitud 4,8 registrado a las 10:37 horas del martes. Tras una revisión, el IGN situó finalmente su epicentro en Otura. El movimiento fue sentido en las cuatro provincias de Andalucía oriental.

Más de 2.200 incidencias desde el sábado

Antonio Sanz explicó que el 112 recibió más de 500 llamadas durante el martes relacionadas con incidencias y situaciones derivadas de la serie sísmica. Desde el 15 de agosto, el balance asciende a 2.272 incidencias gestionadas y 5.060 llamadas.

Teléfono de atención psicológica a personas afectadas por los terremotos, gestionada por @E112Andalucia y atendida por profesionales del Colegio Oficial de Psicología Andalucía Oriental @COPORIENTAL pic.twitter.com/UD1xfEoDCC — Policía Local de Granada (@PoliciaGr) August 18, 2026

Las zonas más afectadas durante la jornada fueron Íllora, Alhendín, Armilla, La Zubia y Granada capital. La Junta mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en la provincia de Granada, después del terremoto registrado en la madrugada del sábado, inicialmente estimado en magnitud 5 y posteriormente revisado a 4,8.

El consejero señaló que todavía es "imposible predeterminar" el alcance total de los daños, aunque los datos disponibles apuntaban a que no se estaban produciendo daños estructurales graves. Sí se habían detectado desperfectos principalmente en cornisas y fachadas.

Los técnicos habían revisado hasta la mañana del martes 447 viviendas mediante un sistema de clasificación por colores. Cuatro se encontraban en situación roja, mientras que ninguna había sido catalogada en negro, categoría que implicaría la necesidad de demoler el inmueble.

Desalojos preventivos y viviendas revisadas

Por prevención, unas 600 personas de seis bloques de viviendas de Las Gabias fueron desalojadas mientras se evalúa el estado de los inmuebles. También se procedió al desalojo de un ala de la residencia de mayores de la Diputación de Granada, cuyos usuarios fueron trasladados a otros centros.

La Junta puso además a disposición de las personas que hubieran tenido que abandonar sus viviendas un albergue de TurJoven en Granada. Cuatro personas procedentes del Zaidín se encontraban acogidas en estas instalaciones, que permanecían disponibles ante la posibilidad de nuevos desalojos.

Los servicios de emergencia también evaluaban posibles afecciones en centros educativos, edificios públicos y municipales y bienes del patrimonio.

Catorce asistencias médicas

La serie sísmica había provocado 14 asistencias médicas, seis por cuadros de ansiedad, cinco por mareos y tres por traumatismos leves causados por elementos arquitectónicos.

Dos adultos fueron atendidos en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio por traumatismos craneales leves, mientras que una menor de 13 años fue trasladada al centro de salud de Armilla por una herida causada por un ladrillo.

Además, cuatro centros de salud permanecen cerrados de forma preventiva: Zaidín Centro, Zaidín Sur, Casería de Montijo y Bola de Oro. La Junta también había prealertado a los servicios de emergencia para que permanecieran preparados ante posibles nuevas incidencias.

#TerremotoGranada

Seguimos trabajando para garantizar la seguridad de la población tras los movimientos sísmicos registrados en #Granada. La buena noticia es que no hay daños personales graves. Se han realizado 14 asistencias sanitarias, la mayoría por ansiedad, mareos y… pic.twitter.com/rz9uAaRLfN — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) August 18, 2026

Sanz destacó la labor de bomberos, cuerpos de seguridad, técnicos y arquitectos, así como la del Grupo de Arquitectos Voluntarios en Emergencias del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, que participa en la evaluación de los inmuebles afectados.

El consejero insistió en que la autoprotección es fundamental y pidió a la población actuar con serenidad y seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia. También reclamó evitar la difusión de rumores, informaciones no contrastadas e imágenes falsas sobre la situación.