El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en la madrugada de este jueves hasta seis nuevos temblores en Granada, destacando el producido en el municipio de Dílar, con magnitud 3,4 en la escala mbLg.

Así lo ha indicado la entidad —dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible—, que ha precisado que el sismo ha tenido lugar a una profundidad de apenas cinco kilómetros.

Al temblor, el principal de la madrugada, se han sumado otros cinco concentrados entre las 2:28 y las 6:28 de este jueves, con intensidades de hasta 2,2, y epicentro en Gójar, Ogíjares, La Zubia y Dílar.

Estos temblores se producen en el marco del episodio sísmico que experimenta la zona desde el pasado viernes 14 de agosto. Se le conoce como enjambre sísmico y se han contabilizado al menos 450 movimientos por el momento.

Este episodio ha incluido dos notables terremotos de magnitud 4,8: los registrados el sábado 15, con epicentro en Alhendín, y el martes 18, con epicentro en Gójar.

Casi toda Andalucía oriental y zonas del centro de la Península sintieron los temblores.