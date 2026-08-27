Un detenido por la muerte de un anciano de 84 años que se quedó varias horas en un minibús

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra, ambas integrantes del personal de un centro de día, por su presunta responsabilidad en un delito de homicidio por imprudencia grave tras la muerte de un anciano de 84 años. El hombre, que utilizaba silla de ruedas, permaneció durante varias horas en el interior de un minibús destinado al traslado de usuarios sin que se advirtiera su presencia.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando el conductor de un minibús utilizado para transportar a los usuarios del centro recogió a varias personas en diferentes puntos y se dirigió posteriormente a las instalaciones.

Una vez allí, los usuarios fueron bajando del vehículo. Sin embargo, según la investigación, el hombre de 84 años habría permanecido en la zona trasera del minibús, habilitada para el transporte de personas en silla de ruedas, sin que los responsables advirtieran que seguía en el interior. El vehículo quedó estacionado durante varias horas en las instalaciones del centro.

Los trabajadores encontraron al usuario

Transcurrido ese tiempo, trabajadores del centro localizaron al hombre todavía dentro del minibús y avisaron inmediatamente a los servicios de emergencia. Los sanitarios desplazados hasta el lugar confirmaron el fallecimiento del usuario, tras lo que se activó el correspondiente protocolo judicial.

A raíz de lo sucedido, el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe inició una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte.

Una persona detenida y otra investigada

Las diligencias desarrolladas por los agentes han llevado a la detención de una persona y a la investigación de otra, ambas vinculadas laboralmente al centro como parte de su personal geriátrico.

La Guardia Civil las considera presuntas autoras de un delito de homicidio por imprudencia grave, en relación con las circunstancias que rodearon la permanencia del hombre en el interior del vehículo. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Plaza 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, que deberá determinar las responsabilidades que correspondan.