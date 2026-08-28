Se entrega tras acuchillar a su pareja durante sus vacaciones en Isla Cristina

La Guardia Civil ha detenido este viernes a un hombre de 60 años, de nacionalidad italiana, tras ser localizado el cuerpo sin vida de su pareja, una mujer de 47 años y nacionalidad alemana, en las inmediaciones de la playa de la Gaviota, en Isla Cristina (Huelva).

La víctima presentaba signos de violencia por arma blanca y, según fuentes solventes citadas por Huelva Hoy, habría sido apuñalada de forma reiterada. El cuerpo fue localizado en torno a las 09:00 horas.

El detenido, que se encontraba junto a la fallecida disfrutando de unos días de vacaciones en el municipio en una caravana, se habría entregado posteriormente a la Guardia Civil sin oponer resistencia.

El Instituto Armado ha confirmado la detención del hombre, su pareja, por su presunta relación con los hechos. No obstante, la investigación continúa abierta y, por el momento, permanecen abiertas todas las hipótesis, sin descartar que pudiera tratarse de un caso de violencia de género.

El suceso se produce apenas doce días después de otro episodio trágico ocurrido en Isla Cristina. El pasado 16 de agosto, uno o dos encapuchados acabaron a tiros con la vida de dos mujeres, una de ellas embarazada, y de un menor que se encontraba en la zona y que no tenía relación con las fallecidas.