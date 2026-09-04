La tierra sigue temblando en Granada: cinco nuevos terremotos se han sentido este viernes

Al menos cinco seísmos se han vuelto a sentir este viernes en Granada y su área metropolitana, según los registros del Instituto Geográfico Nacional. El más intenso ha alcanzado una magnitud de 2,2 y se ha producido a las 15:17 horas, con una intensidad reportada como débil o apenas perceptible en Granada capital y prácticamente todo su entorno metropolitano.

El primer terremoto sentido por la población se ha registrado a las 4:59 horas, con epicentro en Churriana de la Vega. Ha tenido una magnitud de 1,5 mbLg y se produjo a tres kilómetros de profundidad.

A las 6:50 horas se ha registrado otro seísmo, esta vez con epicentro en La Zubia. Alcanzó una magnitud de 1,4 mbLg y ha tenido una profundidad de nueve kilómetros.

La actividad ha continuado durante la mañana. A las 9:48 horas, el Instituto Geográfico Nacional registró un terremoto de magnitud 1,6 en Maracena, con epicentro a siete kilómetros de profundidad.

El cuarto seísmo sentido ha tenido lugar a las 11:20 horas en Ogíjares. En este caso, el terremoto alcanzó una magnitud de 1,5 y tuvo una profundidad de 13 kilómetros.

El más intenso de los cinco ha llegado a las 15:17 horas, con una magnitud de 2,2. El movimiento ha sido reportado como débil o apenas sentido tanto en Granada capital como en buena parte del área metropolitana.

En total, el Instituto Geográfico Nacional ha registrado más de 30 terremotos en Granada durante la jornada.

Continúa la serie sísmica de Alhendín

Los movimientos se producen en el marco de la serie sísmica de Alhendín, que comenzó el pasado 14 de agosto y que ha mantenido la actividad sísmica en distintos puntos de la provincia de Granada.

A finales de agosto, esta serie ya había superado los 1.400 seísmos, de los que más de 120 habían sido sentidos por la población, especialmente en Granada y en la zona sur de su cinturón metropolitano.

La sucesión de terremotos ha mantenido la atención de los vecinos de los municipios afectados durante las últimas semanas.

Los terremotos de mayor magnitud

Los movimientos que más preocupación generaron entre los ciudadanos se produjeron los días 15 y 18 de agosto. Ambos alcanzaron una magnitud de Mw 4,8.

Los dos terremotos se produjeron en momentos distintos de la jornada: el primero tuvo lugar de madrugada y el segundo por la mañana.

Aquellos movimientos provocaron daños en algunos edificios y llegaron a ocasionar el desalojo de viviendas, según los datos recogidos en relación con la serie sísmica.

Los seísmos registrados este viernes presentan magnitudes considerablemente inferiores a aquellos episodios de agosto. La actividad sísmica continúa así en la provincia de Granada mientras el Instituto Geográfico Nacional mantiene el registro de los movimientos detectados en la zona.