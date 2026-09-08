Fiesta comunista en Marinaleda: el SOC celebra 50 años de "lucha por la tierra"

El Sindicato de Obreros del Campo (SOC), una especie de 'soviet' comunista, celebra este fin de semana medio siglo de lucha por los derechos de los agricultores y "por los últimos del sistema capitalista" en Andalucía, con actividades en el municipio de Sevilla que convirtió en emblema de sus acciones reivindicativas y sus políticas, Marinaleda.

El programa de actividades preparado para este viernes y este sábado en la Casa de la Cultura Juan Manuel Sánchez Gordillo, que lleva el nombre del que fuera alcalde de Marinaleda con la Convocatoria Unitaria de Trabajadores (CUT), lleva por lema "Medio siglo sembrando dignidad, cosechando derechos" e incluye la participación de, entre otros, el actor Guillermo Toledo y el cantautor Luis Pastor.

El SOC surgió de la mano de históricos del sindicalismo como su secretario general y exdiputado de Podemos, Diego Cañamero, o el cura obrero Diamantino García, fallecido en 1995.

El secretario general del SOC, Diego Cañamero, ha resaltado, en declaraciones a EFE, el futuro de esta organización sindical, "imprescindible en el medio rural andaluz". "Van a seguir existiendo la explotación y los abusos de convenios" y por ello es necesaria la vertebración del SOC "en todos los pueblos de Andalucía", ha indicado Cañamero, que ha considerado que "la democracia no ha llegado para el sector agrario igual que para el resto de trabajadores".

El histórico sindicalista andaluz ha incidido en que los derechos laborales en el campo son discriminatorios, con "las pensiones un 40 % más baratas" o "la baja por enfermedad un 40 % más barata". El sindicato abrió paso al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en el año 2007 a fin de abrir la organización al resto de los sectores laborales.

El portavoz del SAT, Óscar Reina, ha indicado que el SOC "ha significado y sigue significando una apuesta inquebrantable por la vida, por los que fueron considerados los últimos del sistema capitalista". "Nadie les daba esperanza y solo contaban para el propio sistema como números", ha aseverado Reina, que, el pasado 10 de agosto, en la conmemoración del 90º aniversario del asesinato de Blas Infante en Sevilla, resaltó la trayectoria de este sindicato "vinculado a la memoria histórica y democrática de Andalucía".

La impronta andalucista y la conexión con el campo siguen formando parte de esta organización sindical, que llama la atención sobre la realidad de los inmigrantes del Magreb y otros territorios que vienen a trabajar la tierra en Andalucía, y de los andaluces que emigran cada año, por ejemplo, a Francia para recoger la uva en este país.

Se trata de "seguir estando donde tenemos que estar, donde tienen que estar las organizaciones de clase, de izquierda, no solo en las teorías, que están bien, sino también en los hechos". El portavoz del SAT ha recordado a Diamantino García para destacar que estas causas que pueden parecer perdidas son solo "difíciles", y que se conseguirán "con lucha y organización".