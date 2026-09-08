La Junta critica que en el portal de vivienda del Gobierno haya "cero" en Andalucía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el pasado lunes el portal Casa 47, una herramienta con la que el Ejecutivo pretende el acceso a viviendas asequibles para los españoles. Sin embargo, el estreno de esta página web ha sido descafeinado por la poca disponibilidad de viviendas en gran parte de España.

Una de las voces que se han levantado en contra de esta herramienta es la de la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz. La responsable en Andalucía del ramo ha lamentado que de las 645 viviendas que Casa 47 tiene disponible no hay "ni una sola" en Andalucía. La región tiene "cero" viviendas disponibles en esta plataforma pública.

Rocío Díaz ha pedido al Gobierno que "concrete cuándo va a llegar Casa 47 a Andalucía; cuántas viviendas y en qué municipios". "Los andaluces tienen el mismo derecho que el resto" de los españoles, ha advertido la consejera andaluza de Vivienda, que ha llamado la atención sobre el hecho de que no se puede "confundir la herramienta con la solución".

En este punto, la consejera andaluza ha advertido de que "los anuncios y los portales de internet están bien, pero las familias necesitan viviendas disponibles", una realidad en la que el "verdadero problema", a juicio de Rocío Díaz, está en la "falta de viviendas". Por ello, desde Andalucía, "estamos movilizando suelo para aumentar la oferta". "Los portales de internet no construyen viviendas", ha sentenciado.

Campaña de compraventa y arrendamiento de viviendas

La Junta de Andalucía ha anunciado que hasta diciembre de 2026 realizará una campaña sobre compraventa y arrendamiento de viviendas en las ocho provincias de Andalucía. Se trata de "al menos 130 actuaciones repartidas entre vivienda en proyecto/construcción, vivienda nueva, vivienda usada y arrendamiento de vivienda", ha anunciado en su portal oficial de noticias el Ejecutivo de Juanma Moreno.

Esta campaña está enfocada a empresas y gestores inmobiliarios, promotoras y constructoras y su objetivo es "conocer y evaluar la situación en relación con el cumplimiento de la normativa de consumo". Según la Junta, lo realizarán "analizando su evolución y las características de las ofertas, promociones y acciones publicitarias vinculadas a la compraventa y el arrendamiento de viviendas".