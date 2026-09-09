La Junta destina siete millones a los municipios de Granada afectados por los terremotos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, la declaración de situación excepcional para los municipios de la provincia de Granada afectados por la serie sísmica iniciada el 14 de agosto de 2026. La medida, amparada en el Decreto 277/2023, habilita una línea de cooperación económica extraordinaria de siete millones de euros para financiar la reparación de infraestructuras e instalaciones públicas de titularidad local dañadas por los terremotos.

Junto a ello, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, visitará este miércoles Granada y allí anunciará un paquete de medidas más amplio en el que el Gobierno andaluz viene trabajando desde hace algunas semanas con las diferentes consejerías, entre ellas la de Educación, según ha precisado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, en la rueda posterior al Consejo de Gobierno.

La declaración cubre el periodo comprendido entre el 14 de agosto y el 7 de septiembre de 2026 y se concentra especialmente en los municipios de la Vega de Granada, la zona donde se ha registrado la mayor concentración de daños según el informe técnico preliminar elaborado por la Dirección General de Emergencias y Protección Civil de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El primer terremoto significativo se registró el 14 de agosto, con epicentro en La Zubia y magnitud 3,7. Al día siguiente, un seísmo de magnitud 4,8 con epicentro en Alhendín sacudió con fuerza el área metropolitana de Granada, lo que llevó a la Junta de Andalucía a activar, a las 02:10 horas del 15 de agosto, el Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en fase de emergencia y situación operativa 1. El 18 de agosto se produjo un nuevo terremoto de magnitud 4,8, con epicentro al noroeste de Gójar, seguido de varias réplicas de magnitud superior a 3,9 en Churriana de la Vega, Alhendín y Ogíjares.

Desde entonces, el seguimiento técnico confirma una tendencia general de decaimiento en frecuencia, intensidad y magnitud, con algún repunte puntual como el registrado el 27 de agosto. A fecha 8 de septiembre, la actividad sísmica acumula ya más de 1.500 terremotos desde su inicio. El Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico permanece activado en fase de emergencia y situación operativa 1. El martes 8 de septiembre a las 09:47 horas se declaró la fase de recuperación del Plan.

Bajo la coordinación de la Agencia de Emergencias de Andalucía, se han realizado hasta el momento 1.188 inspecciones técnicas de edificios, se han recibido 8.186 comunicaciones y gestionado 5.784 emergencias a través del 112, y se han atendido 532 llamadas en el teléfono específico de atención psicológica habilitado para la población afectada. La situación de emergencia ha obligado a desalojar de forma preventiva a casi 700 personas, ante el riesgo que presentaban sus viviendas, de las que el lunes 7 de septiembre pudieron volver cerca de 400 personas en Las Gabias. Hasta 31 municipios han activado su Plan Territorial de Emergencia Local.

El seguimiento científico de la serie sísmica cuenta con la colaboración del Grupo de Asesoramiento en Emergencias y Desastres (GADE) del CSIC, el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc), el Grupo de Arquitectos Voluntarios en Emergencias (GAVE), el servicio de drones del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), el Instituto Andaluz de Geofísica (IAG) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN), cuyas valoraciones técnicas se han puesto en común en dos comités asesores dirigidos por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y celebrados durante la gestión de esta emergencia.

En paralelo, la Agencia de Emergencias de Andalucía ha desplegado una campaña de difusión en materia de autoprotección para prevenir riesgos ante la serie sísmica, bajo los lemas Cuando todo se mueva, ten claro qué hacer y Agáchate. Cúbrete. Agárrate, activa desde el inicio de la serie sísmica y reforzada desde el 20 de agosto.

Diez días para valorar los daños

Con la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), los municipios y entidades locales autónomas afectados dispondrán de diez días para remitir a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada una valoración técnica y económica de los daños sufridos, paso previo para la solicitud y concesión de las ayudas. Se podrán subvencionar las actuaciones necesarias para la restitución, reparación, reforzamiento, consolidación, rehabilitación o restauración de las infraestructuras e instalaciones dañadas por la serie sísmica.

El acuerdo se enmarca en las competencias que el Estatuto de Autonomía atribuye a Andalucía en materia de protección civil, y da continuidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de agosto de 2026 por el que la Junta de Andalucía instó al Gobierno de España a declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a los municipios granadinos afectados por la serie sísmica, así como a los afectados por los grandes incendios forestales registrados en Almería, Granada, Huelva y Sevilla entre finales de julio y agosto.