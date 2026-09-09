Moreno anuncia 46,2 millones en ayudas a Granada para paliar los efectos del enjambre sísmico

La Junta de Andalucía destinará 46,2 millones de euros a paliar los efectos del enjambre sísmico que ha azotado la provincia de Granada en las últimas semanas. El plan, que fue aprobado en el pasado Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional, ha sido presentado por el presidente andaluz, Juanma Moreno, en la capital granadina tras reunirse con los alcaldes de los municipios afectados por los "1.430" terremotos que ha sufrido la zona, entre los que se encontraba la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

Moreno ha destacado que "no ha sido fácil" porque, al igual que "nadie prevé un terremoto, tampoco nosotros teníamos previsión económica para una situación como la que ha sucedido en estas tres semanas". En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía ha agradecido "a los funcionarios del área de economía que en el mes de agosto han salido de sus vacaciones y han estado trabajando para hacer modificaciones de crédito y buscar dinero debajo de las piedras para hoy venir con el anuncio" de estas ayudas.

El líder del PP-A ha desgranado el destino de los "más de 46 millones de euros" que servirán para paliar "daños en infraestructuras municipales, sanitario-educativas, judiciales, en viviendas y también en la Alhambra". De este plan la Junta ha destinado 7 millones de euros a los municipios afectados para reparar infraestructuras que ya pueden solicitar las ayudas. Además, otros "8 millones" irán para "garantizar la seguridad de los edificios". La Alhambra recibirá 4 millones de euros para "asegurar, estabilizar y consolidar elementos en varias zonas del recinto monumental". También la Junta de Andalucía aportará 15 millones en la zona de Santa Adela de la capital granadina. Moreno ha dicho que la Junta actuará "en 12 edificios, 150 viviendas, que serán sustituidas, en algunos casos, por nuevos edificios".

"El plan de la Junta de Andalucía no viene solo, el Gobierno de Andalucía ha pedido formalmente al Gobierno de España que se implique en esta ayuda y tiene una herramienta extraordinaria que es la declaración de zona gravemente afectada, por eso hemos pedido que se active ya y eso nos permite que el Gobierno empiece a poner en marcha ayudas a las que sumar", ha destacado Juanma Moreno. El líder del PP-A ha pedido a las distintas administraciones que se coordinen porque "se trata de sumar recursos" para ayudar a los afectados por este enjambre sísmico.