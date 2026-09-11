El plan andaluz para desbloquear suelos y acelerar la construcción de vivienda con la 'Guía del Agente Urbanizador'

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha anunciado que la Junta de Andalucía publicará en las próximas semanas la Guía del Agente Urbanizador, un documento concebido para desarrollar la figura jurídica incluida en el artículo 94 de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) y a través de la que se planea agilizar el desarrollo de los municipios andaluces, aportando mayor seguridad jurídica y dinamismo al sector.

Así lo ha asegurado durante la inauguración de una jornada de análisis y debate sobre urbanismo organizada por el Diario SUR en Málaga, en la que ha explicado que esta nueva guía funcionará como un "manual de instrucciones" claro y accesible para clarificar quién puede actuar como agente urbanizador, en qué supuestos y bajo qué procedimientos administrativos.

Esta figura establece que, si un suelo urbano o urbanizable no se está desarrollando por inacción de sus propietarios, la Administración permite que un tercero asuma la iniciativa para hacerlo en su lugar. El objetivo principal de la Junta de Andalucía es poner esta tarea en manos de promotores profesionales "con demostrada capacidad técnica y músculo financiero", que asumirán el riesgo económico de la operación bajo la estricta tutela pública.

Con ello, se pretende que el agente urbanizador sea una herramienta "útil y eficaz" para desbloquear terrenos, movilizar recursos y evitar que actuaciones viables queden paralizadas indefinidamente. Según ha subrayado, para poder construir viviendas asequibles y dar respuesta a los andaluces, "es imprescindible disponer primero de suelo efectivamente urbanizado y preparado para la edificación".

Díaz ha mostrado la sintonía de la Junta a mejorar aspectos de la Lista. "Desde luego estamos abiertos a modificar cualquier aspecto para hacerla más ágil y dar mayor seguridad jurídica a cualquier planeamiento. Eso está hablado con el sector y estamos hablando con ayuntamientos para buscar mejorar cada día nuestra normativa y así ser más ágiles y poder tener más oportunidades en cada una de nuestras provincias", ha asegurado.

"El urbanismo está llamado a ser un acicate a la inversión y a la creación de empleo y, para ello, necesitamos una colaboración público-privada real, donde la Administración tutele, garantizando el interés general, y la empresa profesionalice la gestión", ha destacado la consejera.