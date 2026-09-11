Fernández Pacheco: "Los ceutíes son víctimas de la mente perversa que dirige nuestro país"

El especial desde Almería de La Noche de Cuesta ha contado con la presencia de Ramón Fernández Pacheco, consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía para tratar algunos de los temas que más interesan en su región. Al comienzo de la charla, el consejero ha tenido un recuerdo especial para Ceuta en estos momentos tan complicados: "Todos los que nos sentimos españoles y tenemos un mínimo de empatía estamos sufriendo lo que están sufriendo ellos. Es una auténtica vergüenza lo que ha pasado y la actitud del Gobierno de España. Los ceutíes son víctimas de una mente perversa que dirige nuestro país".

Sobre la ausencia de dimisiones por parte del Ejecutivo, más allá de la salida de Gonzalo Sanz, el jefe de gabinete del delegado del Gobierno, el consejero considera que ya se ha convertido en algo habitual en el sanchismo: "Son 80.000 personas entrando en una ciudad de 80.000 personas. Tiradas por las calles y sin que nadie dé ninguna explicación. Por mucho que Pedro Sánchez se empeñe en normalizar lo que no es normal, aquí no dimite nadie por nada. Y antes de que pasase nada en Ceuta, tenía que haber dimitido todo el Ejecutivo. La agenda judicial que hoy acorrala a Pedro Sánchez lo tendría que haber mandado a su casa hace mucho tiempo".

Sobre la inmigración ilegal en Almería, otra de las provincias que más sufre este desafío, Fernández Pacheco considera que el problema de base es la falta de políticas migratorias en nuestro país: "Los servicios que tienen la finalidad de prestar atención a los inmigrantes que llegan a nuestra región están absolutamente desbordados. España no es que tenga una mala política migratoria, es que no la tiene. Aquí sabemos muy bien lo importante que es la inmigración para que nuestro modelo productivo salga adelante, que nadie se lleve a engaño. Somos conscientes de que el modelo de agricultura intensiva que hoy permite que Almería sea una provincia pujante tiene mucho que ver con el papel que ha jugado la inmigración. Pero inmigrantes que vengan a sumar, a trabajar y a construir. Esos son siempre bienvenidos".

"Los almerienses hemos visto cómo el verano pasado las narcolanchas han estado en las calas de Cabo de Gata durante semanas a la vista de todo el mundo sin que nadie haga nada. La Guardia Civil en municipios del litoral almeriense se dedica a trasladar inmigrantes de las pateras con el problema de seguridad que eso ocasiona. La peor herencia que va a dejar Pedro Sánchez va a ser haber desarticulado el Estado, el haberse ausentado de sus obligaciones y competencias e intentar hacernos ver que eso es lo normal cuando no es lo normal", ha explicado el consejero en el espacio conducido por Carlos Cuesta, sobre los problemas que vive su región cada año.

Al igual que pasó en Adamuz, el consejero cree que la única defensa que utiliza el Gobierno de Pedro Sánchez para eludir responsabilidades es culpar a los demás: "Así funciona el Gobierno de Pedro Sánchez: 'La mejor defensa es un buen ataque'. El presidente Vivas está viendo cómo todos los portavoces del sanchismo en nuestro país empiezan a demonizar la figura de un hombre que lo único que hace es defender su ciudad y sus vecinos".

En otro orden de cosas y sobre una pregunta de Sandra León, la subdirectora del espacio de esRadio, sobre el "aislamiento ferroviario" al que Óscar Puente somete a Almería, el consejero se ha mostrado tajante: "La historia del tren en Almería es la historia de un despropósito. Es una provincia extremadamente mal comunicada. Nos dedicamos a exportar y, sin embargo, somos incapaces de viajar a ningún sitio sin pagarlo de nuestro bolsillo. Los incumplimientos del señor Puente son algo habitual".