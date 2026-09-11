Vox señala la "inseguridad" y el "miedo" que genera el narco en Andalucía: "Al Gobierno no le importa"

Manuel Gavira, vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Asuntos Locales, ha visitado Algeciras para reunirse con sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil junto al portavoz nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez. El líder de la formación en Andalucía ha apuntado al Gobierno de Pedro Sánchez como responsable del aumento del narcotráfico en el Estrecho.

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía ha destacado que "tenemos un Gobierno al que no le importa el miedo, la intranquilidad y la inseguridad que genera el narcotráfico en las organizaciones criminales en Andalucía ni en España". En este sentido, Manuel Gavira ha apuntado en unas declaraciones recogidas por Europa Press al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien "el día antes de que asesinaran en Barbate a los dos guardias civiles, Miguel Ángel y David, dijo que le estábamos ganando la batalla al narcotráfico, y el día después de que asesinaran a Jerónimo y a Germán en Huelva, vino a decir que nunca había habido tantos medios como está habiendo ahora para poder combatir el narcotráfico".

"La Fiscalía ha dicho que con los medios de que disponen los Cuerpos de Seguridad del Estado no es posible dar la batalla", ha señalado Manuel Gavira, que ha aprovechado la ocasión para recordar la eliminación de Ocon-Sur. El vicepresidente segundo del Ejecutivo de Juanma Moreno ha destacado que "tenemos un Gobierno al que no le importa dejar abandonadas a las policías nacionales y la Guardia Civil, no le importa absolutamente nada".

Gavira ha contado que "cuando hablas con policías nacionales y con guardias civiles dicen lo mismo siempre, que no ha cambiado la situación absolutamente nada, al revés, está peor, y hablan de falta de medios o de una mejor legislación que les permita a ellos hacer frente a los narcos y que endurezcan las penas, además de que después de tantos años y de jugarse la vida a diario no son ni siquiera profesión de riesgo". En este sentido, el líder de Vox en Andalucía ha vaticinado que "cuando" el partido de Santiago Abascal llegue a La Moncloa "en unos meses" eso "va a cambiar" porque "simplemente hay que escuchar a los profesionales para saber lo que hay que hacer para frenar esta lacra".

Andalucía 'epicentro' del narco en Europa

Junto a Manuel Gavira ha visitado Algeciras el portavoz nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, que ha indicado que "aquí nada cambia, el narco pasea impune y sin miedo". Vázquez ha remarcado que "las peticiones, demandas y reclamaciones que ha escuchado hoy de los sindicatos son las mismas que hace un año y que hace dos cuando mataron a David y a Miguel Ángel en Barbate".

El portavoz nacional de Seguridad de Vox ha dicho que "Andalucía es hoy el epicentro del crimen organizado y del narco a nivel europeo. Los grandes negocios de la droga se cierran en esta tierra", donde "las rutas y su impacto criminal tienen especial incidencia en provincias como Cádiz y en ciudades como Algeciras". Vázquez ha dicho que cuando su partido llegue al Gobierno de España "no habrá escenarios intermedios entre el orden y el caos y no habrá proporcionalidad posible entre el bien y el mal". "Vamos a estar con el bien de manera desproporcionada y el bien son nuestros agentes, los que se enfrentan al narco, y nuestros ciudadanos, mientras que el mal son el narco y el crimen organizado", ha indicado.