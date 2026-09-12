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Andalucía

Las mejores imágenes de La Noche de Cuesta en Almería

El auditorio del Museo de Almería se ha quedado completamente pequeño ante una marea de asistentes que acudió a disfrutar del especial de La Noche de Cuesta desde Almería.

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Alejandro Vara y Luca Costantini analizan con Carlos Cuesta y Sandra León, desde Almería, la actualidad de la jornada.

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El público sigue con atención el especial de La Noche de Cuesta celebrado en Almería.

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Carlos Cuesta entrevistó al consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco.

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Ignacio Escudero, redactor del equipo de La Noche de Cuesta, durante la emisión especial desde Almería.

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Alejandro Vara, durante el especial de La Noche de Cuesta en Almería.

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Luca Costantini participa en la tertulia de La Noche de Cuesta desde el Auditorio del Museo de Almería.

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El público llena el Auditorio del Museo de Almería para asistir en directo al especial de La Noche de Cuesta.

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Sandra León y Carlos Cuesta, durante uno de los momentos de la emisión de La Noche de Cuesta en Almería.

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Ignacio Escudero y Ricardo González preparan la emisión del programa entre bastidores.

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Ambiente durante el especial de La Noche de Cuesta celebrado en Almería.

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Los protagonistas de La Noche de Cuesta, durante el especial celebrado en Almería.

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