Las mejores imágenes de La Noche de Cuesta en Almería
El auditorio del Museo de Almería se ha quedado completamente pequeño ante una marea de asistentes que acudió a disfrutar del especial de La Noche de Cuesta desde Almería.
Alejandro Vara y Luca Costantini analizan con Carlos Cuesta y Sandra León, desde Almería, la actualidad de la jornada.
El público sigue con atención el especial de La Noche de Cuesta celebrado en Almería.
Carlos Cuesta entrevistó al consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco.
Ignacio Escudero, redactor del equipo de La Noche de Cuesta, durante la emisión especial desde Almería.
Alejandro Vara, durante el especial de La Noche de Cuesta en Almería.
Luca Costantini participa en la tertulia de La Noche de Cuesta desde el Auditorio del Museo de Almería.
El público llena el Auditorio del Museo de Almería para asistir en directo al especial de La Noche de Cuesta.
Sandra León y Carlos Cuesta, durante uno de los momentos de la emisión de La Noche de Cuesta en Almería.
Ignacio Escudero y Ricardo González preparan la emisión del programa entre bastidores.
Ambiente durante el especial de La Noche de Cuesta celebrado en Almería.
Los protagonistas de La Noche de Cuesta, durante el especial celebrado en Almería.