Declarada fase de emergencia y confinamiento de Benahavís (Málaga) por un incendio forestal

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en calidad de director del Plan Infoca, ha elevado a las 14:00 horas de este domingo a la fase de emergencia, situación operativa 1, el incendio forestal declarado en el paraje Ermita del Rosario, en el término municipal de Benahavís (Málaga).

La evolución de las llamas y la intensa presencia de humo han obligado a decretar el confinamiento preventivo de varias zonas del municipio y a activar el sistema de alerta masiva ES-Alert.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía comenzó a recibir llamadas de aviso alrededor de las 12:40 horas, alertando de un fuego próximo a la carretera A-7175. Tras declararse oficialmente el incendio a las 13:07 horas, las autoridades decretaron el confinamiento preventivo del casco urbano de Benahavís, las áreas diseminadas del norte y oeste, y la urbanización La Coja. Para garantizar la seguridad, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) emitió a las 14:40 horas un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de los vecinos de la zona.

Desde los servicios de emergencia se ha instado a la población a seguir rigurosamente las indicaciones de los operativos desplegados. Entre las recomendaciones principales destacan permanecer confinados en viviendas o edificaciones de mampostería, mantener cerradas puertas y ventanas para evitar la entrada de humo, evitar cualquier desplazamiento innecesario y prestar especial protección a colectivos vulnerables como niños, ancianos y personas con afecciones respiratorias.

Para combatir el fuego y lograr su estabilización, el Plan Infoca ha desplegado un amplio dispositivo sobre el terreno. El operativo aéreo cuenta con 15 medios, entre los que se incluyen ocho helicópteros (cinco semipesados, dos ligeros y uno pesado) y siete aviones (cuatro de carga en tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación).

En cuanto al despliegue terrestre, realizan labores de extinción 60 bomberos forestales, seis técnicos de operaciones, cuatro Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRICA), un agente medioambiental, una unidad médica, un equipo de mando y tres vehículos autobomba.