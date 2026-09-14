Cinco detenidos por embestir a una patrullera de la Guardia Civil en Almería

Cinco personas han sido detenidas en Almería después de que la embarcación semirrígida en la que viajaban colisionara contra una patrullera de la Guardia Civil durante una persecución frente a las costas de Adra. Los arrestados están acusados de delitos de daños, atentado a la autoridad y contrabando.

Los hechos se produjeron durante la mañana del domingo, cuando los agentes localizaron una embarcación sospechosa equipada con cuatro motores fueraborda. La tripulación desoyó las indicaciones de la Guardia Civil y emprendió la huida, por lo que los agentes iniciaron una persecución por mar. La actuación comenzó alrededor de las 7:30 horas, cuando se divisó la embarcación semirrígida en aguas próximas a Adra. Pasadas las 8:00 horas, una patrullera de la Guardia Civil se dirigió hacia la zona para interceptarla.

Los agentes realizaron señales acústicas y luminosas para ordenar a sus ocupantes que se detuvieran. Sin embargo, la embarcación desatendió las indicaciones y comenzó a alejarse a gran velocidad. Durante la persecución, sus ocupantes realizaron distintas maniobras evasivas con el objetivo de evitar la intervención de los agentes. La persecución se prolongó hasta que la embarcación realizó un giro que terminó provocando la colisión.

En un momento de la persecución, la embarcación viró y chocó contra la patrullera de la Guardia Civil. Como consecuencia del impacto, tres de los cinco ocupantes resultaron heridos. Dos de ellos tuvieron que ser evacuados hasta un hospital para recibir atención médica. El tercer herido también fue atendido, aunque no consta que necesitara traslado hospitalario. Por el contrario, ningún agente resultó herido durante la persecución. Tras la colisión, los agentes procedieron a detener a los cinco ocupantes de la embarcación.

Los cinco detenidos afrontan acusaciones por delitos de daños, atentado a la autoridad y contrabando, según han confirmado fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil y otras próximas a la investigación. La intervención se inició después de que los agentes detectaran una embarcación que consideraron sospechosa y que presentaba una configuración con cuatro motores fueraborda.