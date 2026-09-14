Moreno exige más recursos contra el narco en Andalucía: "Debe haber una respuesta del Gobierno central ya"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este lunes al Gobierno central que actúe ante el avance del narcotráfico en la comunidad y ha pedido una respuesta "ya" ante lo que considera un problema "estructural". Su petición llega después de que la fiscal jefe Antidroga de la Audiencia Nacional, Rosa Ana Morán, alertara de las dificultades que afronta Andalucía para combatir este tipo de delincuencia.

Moreno ha trasladado su reclamación a través de su cuenta en la red social X, donde ha señalado que la Fiscalía General del Estado ya había advertido de la situación en su memoria y que ahora la fiscal jefe Antidroga vuelve a poner el foco sobre Andalucía. Estas declaraciones se suman a las del pasado viernes del vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, que insistió en la "inseguridad" y "el miedo" que produce el narco en la región.

"Hace unos días lo advertía la Fiscalía General del Estado en su memoria y ahora lo dice la fiscal jefa Antidroga de la Audiencia Nacional: el narcotráfico se expande en Andalucía y es un problema estructural", ha escrito el presidente andaluz. Moreno ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez un refuerzo de los recursos destinados a combatir el narcotráfico. "Urgen más medios. Debe haber una respuesta del Gobierno central ya", ha añadido.

Hace unos días lo advertía la Fiscalía General del Estado en su memoria y ahora lo dice la fiscal jefa Antidroga de la Audiencia Nacional: el narcotráfico se expande en #Andalucía y es un problema estructural. Urgen más medios. Debe haber una respuesta del Gobierno central ya. pic.twitter.com/UydXIkiabw — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) September 14, 2026

El presidente de la Junta ha acompañado su mensaje de un vídeo con declaraciones realizadas por Rosa Ana Morán, en las que la fiscal aborda las dificultades existentes para perseguir el narcotráfico y la delincuencia organizada en Andalucía.

Por juzgados especializados

Rosa Ana Morán ha definido la situación de Andalucía como una problemática "estructural" en la lucha contra el narcotráfico. Entre los factores que ha señalado figura la falta de medios materiales y humanos para afrontar este tipo de delincuencia. La fiscal jefe Antidroga también ha reclamado la creación de juzgados especializados en delincuencia organizada. Según ha explicado, esta especialización permitiría abordar de forma específica procedimientos relacionados con organizaciones criminales.

Morán ha vinculado esta posibilidad con la Ley de Eficiencia Procesal, que ya contempla la creación de órganos judiciales especializados en delincuencia organizada. "Por ejemplo, la Ley de Eficiencia Procesal ya plasma esa necesidad de crear juzgados especializados en delincuencia organizada, al igual que ocurre en la violencia de género", ha señalado.