Vox eliminará el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en Andalucía: "No vamos a aceptar adoctrinamientos"

El vicepresidente segundo de la Junta, consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado este martes que a partir del curso 2027-2028 concluirá el "adoctrinamiento de Marruecos" en los colegios andaluces y acabará con el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.

En un mensaje que ha compartido en la red social X, Gavira ha recordado que el acuerdo de Gobierno al que llegó con el PP tras las últimas elecciones en Andalucía incluye la supresión de este programa. "El acuerdo de gobierno entre PP y Vox es muy claro: Andalucía pondrá fin a partir del curso 2027/2028 al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. Es un compromiso que está firmado, con un plazo concreto, y vamos a garantizar que se cumpla", ha afirmado.

❌ Se acabó el adoctrinamiento de Marruecos en los colegios andaluces. Andalucía pondrá fin al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí a partir del curso 2027/2028, tal y como recoge el acuerdo de Gobierno entre PP y VOX. El que quiera lengua árabe o cultura marroquí, que… — Manuel Gavira 🇪🇸 (@GaviraVox) September 15, 2026

Ha explicado que la Junta de Andalucía "no renovará su adhesión al programa nacional que sirve de marco a este programa". "Y lo hacemos porque nuestros colegios están para educar a nuestros hijos, para favorecer la convivencia y para transmitir el respeto a nuestros usos, nuestras costumbres y nuestra identidad", ha añadido.

"No vamos a aceptar programas de adoctrinamiento en las aulas ni injerencias de gobiernos extranjeros. Quien quiera vivir en Andalucía es bienvenido a conocer y respetar nuestra cultura, pero no vamos a permitir que desde fuera se pretenda decir qué tienen que aprender nuestros niños en sus colegios", ha aseverado Gavira.

Manuel Gavira ha indicado que Vox entró en el Gobierno andaluz para "cambiar las cosas y para que aquello que durante años parecía imposible empezara a hacerse realidad". "Los acuerdos no están para guardarlos en un cajón, están para cumplirlos", ha comentado. Asimismo, ha recalcado que "en Andalucía, nuestra educación y nuestra identidad se respetan". "El que quiera lengua árabe o cultura marroquí, que se vaya a Marruecos", ha concluido.