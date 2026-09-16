El PP denuncia que la izquierda andaluza "amordaza y maniata" al Parlamento para no debatir sobre Ceuta

La semana pasada la izquierda andaluza impidió en la Junta de Portavoces del Parlamento de Andalucía la tramitación de una proposición no de ley del Grupo Popular "en defensa de Ceuta, de los ceutíes y de la integridad territorial de España" quedándose PP y Vox apoyándola en solitario. Para vetarla PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía aplicaron el artículo 171 del Reglamento del Parlamento por afectar competencias del Gobierno de Pedro Sánchez.

Para salvar el debate el Pleno del Parlamento de Andalucía sí que tratará la crisis de Ceuta el jueves por una proposición no de ley de Vox en la que suprimieron los puntos relativos a competencias del Estado, el escollo que la izquierda andaluza esgrimió para vetar la proposición de los populares.

Este miércoles el portavoz del PP-A en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, en una rueda de prensa en la Cámara regional ha dicho que la izquierda andaluza quiere "amordazar y maniatar" esta institución para evitar ese debate. Cree el diputado del PP que los tres partidos cumplen así el "deseo" del líder del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, para que no se hable de la invasión marroquí de Ceuta y la inacción del Gobierno.

Toni Martín ha recordado que estas tres formaciones representan únicamente a un tercio del Parlamento de Andalucía y que "imponen" lo que se puede debatir a la mayoría que componen los diputados de PP y Vox, 68 diputados. "Los tres partidos del sanchismo, con el esparadrapo en la mano, para amordazar y para maniatar a este Parlamento, y luego se llamarán demócratas y andalucistas; pues vergüenza debería darles esta actitud", ha apuntado el portavoz del PP-A en la Cámara regional.

El diputado del PP cree que este veto es "de una torpeza supina" porque "supone enseñar lo que de verdad uno es, que es alguien que no cree en el Parlamento ni en la democracia" y que los tres partidos de la izquierda andaluza son "antiandaluces, antidemócratas y antiparlamentarios".