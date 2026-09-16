Granada tiembla de nuevo con un terremoto de 3,1 sentido por la población

Un terremoto de magnitud 3,1 mbLg se ha sentido este miércoles por la mañana en Granada capital y numerosos municipios del área metropolitana. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) sitúa el epicentro en Ogíjares y señala que se trata de un seísmo superficial, registrado a las 9:54 horas.

El temblor no ha provocado, en principio, daños de gravedad. Los servicios de emergencias han recibido alrededor de una decena de llamadas, aunque no ha sido necesario movilizar recursos por incidencias graves. Los ayuntamientos de Granada, Armilla, Las Gabias y Ogíjares tampoco han informado inicialmente de situaciones de urgencia relacionadas con el terremoto.

Un temblor sentido en numerosos municipios

El Instituto Geográfico Nacional ha clasificado el terremoto con una intensidad III, considerada débil. Este nivel corresponde a movimientos que pueden ser percibidos especialmente por personas que se encuentran dentro de edificios o en reposo.

Los avisos recibidos por el organismo indican que el seísmo se ha sentido en numerosos puntos de la Vega de Granada. Entre ellos figuran Vegas del Genil, Armilla, Atarfe, Monachil, Cájar, Cenes de la Vega, Churriana de la Vega, Dílar, Gójar, Granada, Huétor Vega, La Zubia, Las Gabias, Maracena y Otura.

La Policía Local de Granada tampoco ha recibido avisos por emergencias vinculadas al movimiento sísmico. Según la información facilitada por el cuerpo, mantiene unidades en prevención ante cualquier posible novedad.

Más de 1.500 terremotos desde agosto

El movimiento se produce dentro de la serie sísmica de Alhendín, iniciada el pasado 14 de agosto. Los dos terremotos de mayor magnitud registrados hasta ahora se produjeron los días 15 y 18 de agosto, ambos de magnitud 4,8 Mw.

Desde el comienzo de la serie se han contabilizado más de 1.500 terremotos en el área epicentral. La mayoría han tenido magnitudes inferiores, salvo algunos episodios puntuales, con valores situados en torno a 2 mbLg.

La evolución de la actividad sísmica muestra un amortiguamiento generalizado. Según los datos recogidos por el Instituto Geográfico Nacional, la energía liberada cada día mantiene una disminución exponencial desde el 20 de agosto y el descenso se ha acentuado durante la última semana.

El terremoto de este miércoles, de magnitud 3,1, se ha producido a pesar de esa tendencia descendente de la serie.

Granada pasa a fase de preemergencia

El movimiento se registra un día después de que se desactivara la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Granada. La provincia ha pasado a la fase de preemergencia, situación operativa 0, debido a la evolución de la actividad sísmica.

El catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Granada, Jesús Ibáñez, ha señalado a Europa Press que el terremoto de 3,1 se encuentra dentro de la actividad de esta serie sísmica. Según ha explicado, la secuencia está "alcanzando el equilibrio" y este tipo de movimientos pueden producirse mientras continúa su evolución.

Ibáñez ha indicado que terremotos de magnitud 3 e incluso 4 pueden registrarse durante la serie, aunque ha descartado en sus declaraciones la previsión de movimientos de magnitud 5. El experto ha pedido paciencia y ha recordado que la actividad sísmica se desarrolla en una escala temporal diferente a la humana.

El catedrático también ha recomendado mantener la calma y seguir las recomendaciones establecidas para situaciones de terremoto. Entre ellas, ha señalado que lo más seguro es permanecer en casa y evitar desplazamientos innecesarios por carretera en momentos de alarma, con el objetivo de no provocar problemas de circulación.

El Gobierno declara afectada a la provincia

El Consejo de Ministros ha acordado este martes declarar la provincia de Granada como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil por la serie sísmica registrada durante el pasado agosto.

La declaración, equivalente a la antigua consideración de zona catastrófica, tiene en cuenta la persistencia temporal de la actividad sísmica y la preocupación generada entre la población y las administraciones competentes.