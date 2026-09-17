Desmantelan en Sevilla una trama de matrimonios falsos para obtener permisos de residencia

La Policía Nacional ha desmantelado en Sevilla una organización criminal que presuntamente facilitaba la obtención fraudulenta de autorizaciones de residencia a ciudadanos extranjeros mediante falsos matrimonios y parejas de hecho. La investigación, denominada operación Boni, se ha saldado hasta el momento con 24 detenidos.

La organización habría utilizado documentación falsa para acreditar ante la Administración relaciones de convivencia que no eran reales. Entre los documentos intervenidos figuran contratos de arrendamiento, facturas y reservas hoteleras, utilizados para tratar de respaldar los expedientes de los solicitantes.

Los agentes detectaron indicios que apuntaban a que algunas de las personas que figuraban en estos procedimientos ni siquiera se conocían entre sí. La documentación analizada mostraba así intentos de acreditar convivencias inexistentes con el objetivo de obtener las correspondientes tarjetas de residencia.

La Policía Nacional atribuye a los implicados una actividad organizada y continuada para preparar los expedientes necesarios y sortear los controles administrativos.

Una producción centralizada de documentos

Los investigadores recurrieron también a informes periciales caligráficos para analizar la documentación obtenida durante la operación. Según la Policía Nacional, estos informes concluyeron que gran parte de los documentos habría sido confeccionada por una misma persona.

Este hecho evidenciaría, según los investigadores, una producción sistemática y centralizada de documentos destinados a incorporarse a distintos expedientes administrativos.

La investigación comenzó después de que los agentes localizaran abundante documentación que hizo sospechar de la posible comisión de delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y falsedad documental.

Entre 7.000 y 10.000 euros por cada trámite

La organización cobraba a los ciudadanos extranjeros cantidades de entre 7.000 y 10.000 euros para facilitar su regularización mediante estos procedimientos fraudulentos.

Los principales beneficiarios de la trama eran ciudadanos de origen marroquí, según ha informado la Policía Nacional. Para conseguir las tarjetas de residencia, los implicados aportaban documentación que pretendía acreditar unas circunstancias personales y de convivencia que, de acuerdo con las pesquisas, no se correspondían con la realidad.

Entre las personas investigadas se encuentran un abogado con despacho en Sevilla y una mujer a la que los agentes identifican como la jefa de la organización. Los investigadores le atribuyen funciones de captación, coordinación y control dentro de la estructura. La operación continúa dentro de la investigación policial, que hasta el momento ha permitido detener a 24 personas.