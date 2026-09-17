Juanma Moreno urge a Sánchez a usar la Armada ante la impunidad del narco: "Toda la costa está plagada de narcolanchas"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que refuerce la defensa de las costas andaluzas frente al narcotráfico y ha planteado recurrir a la Armada. Moreno ha denunciado una expansión de las rutas del tráfico de drogas desde el Estrecho de Gibraltar hacia buena parte del litoral andaluz.

En una entrevista en Onda Cero, Juanma Moreno ha cuestionado la respuesta del Estado ante el crecimiento del narcotráfico y la impunidad con la que actúan, y ha reclamado que se adopten medidas antes de que la situación alcance una mayor gravedad. Moreno ha explicado que el Estrecho de Gibraltar ha sido tradicionalmente una vía de entrada para el narcotráfico, aunque ha señalado que en los últimos años las actividades relacionadas con estas redes se han extendido por toda la costa de Andalucía.

Las embarcaciones utilizadas por las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas están presentes tanto en el litoral Atlántico como en el Mediterráneo, desde Almería hasta Huelva. "El crecimiento exponencial del narcotráfico en Andalucía ha sido brutal", ha afirmado Moreno. También ha cuestionado la inacción del Gobierno de Sánchez ante esta evolución.

El presidente de la Junta ha reclamado una respuesta del Estado ante la expansión de estas actividades y ha señalado que la situación requiere medidas destinadas a reforzar la protección de las costas. Es más, Moreno ha descrito también las consecuencias que está teniendo el narcotráfico en algunos municipios andaluces. Ha afirmado que estas organizaciones están teniendo presencia en la economía y ha asegurado que en determinados municipios han llegado a imponer "sus normas sociales". Asimismo, ha advertido de que las redes de narcotráfico pueden afectar a las estructuras del Estado mediante procesos de corrupción.

Moreno también ha denunciado el uso de armas de guerra por parte de algunos grupos y ataques contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Algunos agentes de la Guardia Civil y de la Policía han recibido amenazas relacionadas incluso con sus familiares. El presidente andaluz ha citado amenazas en las que los narcotraficantes aseguran conocer dónde estudian los hijos de los agentes. Además, ha afirmado que en Andalucía se están produciendo "asesinatos por encargo".

La Armada

Ante esta situación, Moreno ha reclamado al Ejecutivo que cumpla con su obligación de defender las costas españolas. El presidente andaluz ha planteado que, si los medios disponibles no fueran suficientes, se recurra a la Armada como elemento de disuasión. "Si llegado el momento, tiene que utilizar a la Armada, que la utilice, porque es disuasoria", ha afirmado durante la entrevista. La propuesta se enmarca en su reclamación de una mayor presencia y capacidad de respuesta del Estado en el litoral andaluz.

"Toda la costa sur de Europa está ahora plagada de narcolanchas", ha señalado el presidente de la Junta, que también ha afirmado que las organizaciones han pasado de operar con marihuana a hacerlo con cocaína. Ha pedido al Gobierno que establezca "límites a esta situación" y ha advertido de que "cada vez se está yendo más de las manos".